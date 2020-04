Frickingen vor 5 Stunden

Unfallfahrer flüchtet mit kaputtem Fahrzeug, die Polizei findet ihn trotzdem

Wahrscheinlich Alkohol und Drogen am Steuer? So wollte sich ein 19-jähriger Unfallfahrer am Sonntagabend in Frickingen nicht erwischen lassen. Er flüchtete mit seinem kaputten Fahrzeug von der Unfallstelle, ließ aber seinen Personalausweis zurück.