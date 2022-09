„Schule muss Kinder begeistern“, ist das Motto von Tina Gutemann. Gemeinsam mit Hund Balu empfängt die neue Schulleiterin der Frickinger Grundschule den SÜDKURIER zum Gespräch in ihrem Büro. Die Kinderbuchheldin Pippi Langstrumpf springt dem Besucher als Puppe über dem Schreibtisch gleich ins Auge. Darunter steht ein gerahmtes Foto, das Gutemann bei ihrer Einschulung zeigt. Das Bild hatte sie dabei, als sie die diesjährigen Erstklässler begrüßte.

Die Beziehung zu den Kindern liegt ihr sehr am Herzen, wie Gutemann erklärt. Sie möchte sie „auf das Leben vorbereiten“. Dazu gehört für die Pädagogin nicht nur Mathematik-, Deutsch- und Sachkundeunterricht, sondern auch Erlebnispädagogik. Lernerfahrungen draußen in der Natur will sie deshalb besonders fördern.

Beispielsweise eine Skifreizeit bringe wichtige Lernerfahrungen mit sich, erklärt die erfahrene Lehrerin eine Lernmöglichkeit außerhalb der Schule. Lernpotenzial gebe es etwa beim Beziehen der Betten, beim Essen und auch beim Skisport selbst. Vorstellbar sind für die 45-Jährige neben Wanderungen etwa auch Ausflüge mit dem Förster oder der Frickinger Feuerwehr.

Zusammenarbeit mit Vereinen

Es sei wichtig, mit der Schule in der Gemeinde dabei zu sein. „Die Gemeinschaft lebt mit den Kindern“, nennt Gutemann das. Die Zusammenarbeit mit Vereinen steht dabei ebenfalls auf der Liste. Los geht es direkt mit einem Schnuppertag am Samstag, der den Schülern in Kooperation mit der Spielgemeinschaft F.A.L. die einzelnen Sportarten näher bringen soll.

Der vorhandene weitläufige Schulhof mit Bäumen und Wiese gefällt der neuen Schulleiterin gut – als Lernbereich und auch als Spielfläche. Den Schulgarten möchte Gutemann im Zuge des Schulneubaus ebenfalls neu planen. Der Neubau startet voraussichtlich im Frühjahr.

Rektorin plant beim Neubau mit

Gutemann ist froh, dass sie dabei noch mitgestalten darf. „Da kann man Schule nochmal ganz neu denken“, meint sie. Bürgermeister Jürgen Stukle habe sie sofort mit ins Boot geholt und nach ihren Ideen gefragt. Eine ihrer ersten Anregungen sei ein weiterer Klassenraum gewesen, zusätzlich zu den vier geplanten Räumen.

Bedeutsam sei aus Sicht der Rektorin auch, die Digitalisierung voranzutreiben. Das gehöre zum modernen Leben dazu. „Schule muss sich mit entwickeln“, findet Gutemann. iPads hat die tatkräftige Frau bereits bestellt, ebenso diverse Möbel, um die „Lernumgebung gemütlicher zu machen“.

Zur Person Tina Gutemann findet es perfekt, dass sie jetzt eine Dorfschule leitet – mit gerade einmal 80 Schülern. Vorher hat sie in Stockach an einer staatlichen Schule gearbeitet. Doch nun habe sie einfach Lust auf etwas Neues gehabt. „Ich brauche immer eine Herausforderung“, sagt die neue Rektorin der Grundschule Frickingen über sich selbst. Geboren ist sie in Friedrichshafen, aktuell wohnt sie in Unteruhldingen. Gutemann hat eine 23-jährige Tochter, die mittlerweile in Lissabon studiert. Die Rektorin selbst hat Deutsch, Sachunterricht und Anfangsunterricht studiert. Letzteres Fach sei für die ersten beiden Klassen gedacht und enthält gemäß Gutemann didaktische Besonderheiten in der Mathematik- und Deutschlehre. Auch ehrenamtlich ist die 45-Jährige aktiv: Fünf Jahre lang war sie Schöffin und aktuell engagiert sie sich für die Kinderstiftung Bodensee.

Kommunikation mit Schülern, Eltern und Lehrern wichtig

Die neue Schulleiterin legt außerdem viel Wert auf ein gutes Miteinander mit Schülern, Eltern und Lehrerkollegen. Das erklärt sie ausdrücklich – und davon zeugt auch der Briefkasten an ihrer Bürotür, den sie zwecks rascher Kommunikation gleich zu Beginn aufgehängt hat.

Die Viertklässler Eya, Mia, Laura, Emelie, Nina und Melissa haben schon davon Gebrauch gemacht und sich per Brief für die „coole erste Mathestunde“ bedankt. Während des Interviews klopfen die Briefeschreiberinnen dann auch kurz an. Ihr Umgang wirkt vertraut, man merkt den Mädchen nicht an, dass sie die Rektorin erst seit zwei Wochen kennen.

Gutemann blickt auf 20 Jahre Lehrertätigkeit zurück

Die Stärke für ihre neue Schulleiterrolle ziehe sie aus ihrer Berufserfahrung, sagt Gutemann und verweist auf ihre 20-jährige Lehrtätigkeit, davon zehn Jahre in einer Privatschule für Kinder mit emotionalem Förderbedarf. Auch Leitungserfahrung bringt sie mit: Gutemann war Außenstellenleiterin sowie Mitglied im Leitungsteam der Stockacher Grundschule.

Zusammen mit Hund Balu mischt sich Tina Gutemann gerne unter die Schüler der kleinen Frickinger Dorfschule. | Bild: Martina Wolters

Beim Hinausgehen auf den Schulhof für ein Foto sind Rektorin und ihr Golden Retriever-Labrador-Mischling sogleich umringt von Schulkindern. “Balu ist die Lautpolizei“, rufen sie. Der Hund möge keine lauten Töne, weder von Kindern noch von Lehrern, erklären sie. Das habe ihnen Frau Gutemann beigebracht hat. Die Schulleiterin lächelt erfreut und betont, wie gerne sie mit Grundschulkindern arbeitet – die seien noch voller Lust am Lernen.