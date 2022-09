von Martina Woltersueberlinge.redaktion@suedkurier.de

Als hätte es keine zweijährige Corona-Pause gegeben: Das Angebot auf dem Frickinger Herbstmarkt zeugte wie gewohnt von bester Qualität. Ob kulinarisch verwöhnt von den Vereinen oder künstlerisch von den zumeist privaten Ausstellern, die Besucher kamen voll auf ihre Kosten.

Auffällig waren die vielen Angebote aus Holz, sei es als Skulpturen oder in Form von Dekoherzen wie bei der Ahausener Familie Sträßle. Gemeinsam werde Treibholz gesucht und gewerkelt, erzählten die drei Sträßles. Schreiner -und Wagnermeister Adolf Riester aus Leibertingen schnitzte direkt am Stand Namen in von ihm gefertigte Frühstücksbrettchen. Zum Ölen riet der Meister zu „Speiseöl wie Leinöl, weil es nicht ranzig wird.“

„Alles, was eine Frau schöner macht“, bot Gabriele Gärtner mit Freundin Irmtraud Lohrer an. Handgearbeitete Stulpen, Haarbänder oder Stolen aus Seide oder Wolle hatte die in Frickingen aufgewachsene Immendingerin im Angebot. Bei der einheimischen Autorin Lilly Heuer am Stand nebenan löste Bernadette Bonauer ihren gerade per Los erstandenen Warengutschein ein. Ihre Wahl fiel auf Heuers Bericht über eine 800 Kilometer lange Pilgerreise nach Santiago di Compostela.

Marktbesucherin Tanja Biselli (rechts) erwarb Dekoration am bunten Stand von Familie Hodapp. | Bild: Martina Wolters

Die Altheimer Kinderhausleiterin und ihre Stellvertreterin hatten als knackige Äpfel verkleidet regen Käuferzulauf. Auch Regina Grundler und Marcell Pfaff haben sich zum Losverkauf mit buntem Hut und Zylinder in Schale geschmissen. Eifrig bringen sie Lose unter das Besuchervolk. Trotz anfänglicher Regentropfen bildeten sich immer wieder Grüppchen von Menschen , die sich lachend begrüßten, offensichtlich froh , mitten im pulsierenden Treiben dabei zu sein.

Bei den als Frickinger Äpfel verkleideten Kinderhausleiterinnen Birgit Hagg und Ramona Fruh kaufen Niels, Filip und Jacob plus Mama gerne Lose ein. | Bild: Martina Wolters

Schlag 11 Uhr bewegte sich der Besucherstrom in Richtung Pfarrwiese. Dort sorgten Kasperle und Co. des Remstaler Figurentheaters für Unterhaltung für die Kleinsten. Gleich nebenan wurde es eine Stunde später spannend. Extra zum 25. Marktgeburtstag hatte das ehrenamtliche Organisatorenteam um Eugen Trinler eine abenteuerliche Show hergeholt. Mitglieder des Motorsportclubs MCH Singen zeigten wilde Kunststücke beim Fahren über Paletten, Anhänger und Schanzen. „Die regennasse Wiese stellt eine zusätzliche Herausforderung dar“, erklärte Trailfahrer Armin Prutscher. Seit 38 Jahren ist er im Motorsport zuhause und trainiert zusammen mit Kai Ullmann und Bettina Helmlinger. Ben Bräuning und Mario Wolf gehören dem Sulzer MSC an und boten Kunststücke auf ihren Fahrrädern. Die Marktgäste applaudierten begeistert ob der abenteuerlichen Trailschau.“Es passt wieder auch nach der Pause“, zogen die Organisatoren Bilanz.

Bürgermeister Jürgen Stukle und seine Frau (links) freuten sich über den Besuch von Francois Olivier und Daniel Sutter als Amtskollege der Partnergemeinde Frick und dessen Ehefrau. | Bild: Martina Wolters