Viele Teilnehmer warteten offenbar das Wetter ab, bevor sie sich entschieden, ob sie beim Apfellauf an den Start gehen. Als klar war, dass der Tag der Deutschen Einheit herrlich sonnig wird, kamen die Läufer in Scharen: Das Organisationsteam um Kulturamtsleiterin Birgit Bergmüller hatte vor Beginn über 80 Nachmeldungen zu dem beliebten Frickinger Sportereignis zu bearbeiten.

Unter den 309 Startern waren 163 Laufsportler, 79 Nordic Walker und 67 Mountainbiker. Auffällig viele Teilnehmende stellten sich als Gruppe den sportlichen Herausforderungen. Jeweils gleichfarbige Trikots und entsprechende Aufschriften gaben Auskunft über Motivation und Ziele der Gruppen.

Die Siebenzwerge als stärkste teilnehmende Gruppe hatte viel Spaß beim Aufwärmtraining mit Fitnesstrainerin Martha Spät. | Bild: Martina Wolters

Teams in Rot, Sonnengelb und Blau am Start

„The running hope zum drogenfreien Leben“ war auf den roten Shirts der 25 jungen Frauen und Männer der Siebenzwerge, der Salemer Fachklinik für Drogenkrankheiten, zu lesen. Sieben Frauen der Hospizgruppe Salem waren „für mehr Leben am Ende“ unterwegs, wie auf ihren sonnengelben T-Shirts zu lesen war. Die 15 Läufer starke Truppe um Ludger Gern vom Campinghof Salem trat in hellem Blau an. Nicht nur Sohn und Schwager sowie Personal aus Küche und Rezeption waren dabei. „Ein Gast ist extra aus Berlin angereist, um bei dem Lauf mitzumachen“, freute sich Gern, der auf der Zehn-Kilometer-Strecke den dritten Platz auf dem Treppchen erreichte.

Frickingen Bilder vom 5. Frickinger Apfellauf beim Sportzentrum Am Aubach Das könnte Sie auch interessieren

Gleich fünffach erfolgreich unterwegs waren die Sportler mit Young-Go-Hanteln des Sportvereins Weildorf. Bettina Majewski von den Weildorfern erwalkte sich sogar Platz 1 über die vorgegebene Fünf-Kilometer-Strecke. Ihr männliches Pendant, Thomas Drach, siegte bei den Männern.

67 Biker starteten beim Sportevent rund um das Frickinger Sportzentrum Am Aubach. | Bild: Martina Wolters

Orangefarben leuchteten die Hemden der neun Walker, die das Salemer Altenheim Wespach vertraten. Seit acht Jahren sind die Mitarbeiter aus Küche, Verwaltung, Pflege und Betreuung in einer Sportgruppe gemeinsam aktiv. „Sogar unsere Rentner laufen noch mit“, erzählte Patrizia Fröhlich über ihre Beriebssportgruppe.

Die Ergebnisse Fünf-Kilometer-Lauf Männer: 1. Moritz Grillmeier (VfB LC Friedrichshafen), 2. Falk Nahler (TV Mengen), 3. Stefan Spöcker (Mengens Triathleten)

Frauen: 1. Katja Gallasch (Siebenzwerge), 2. Lisa Striebig (TSV Fischbach), 3. Karin Gutemann (Teamak)

U16 männlich: 1. Finn Metzler (Mengens Triathleten), 2. Mathis Borkenhagen (Mengens Triathleten), 3. Tomke Borkenhagen (Mengens Triathleten)

U16 weiblich: 1. Antonia Marschall (VfB Friedrichshafen), 2. Maria Lutz (Mengens Triathleten), 3. Justine Braun (Ich und meine Tochter). Zehn-Kilometer-Lauf Männer: 1. Kai Moser (FH Runningzone), 2. Johannes Günzel (Endorphinos Überlingen), 3. Ludger Gern (Campinghof Gern)

Frauen: 1. Andrea Schönenberger (Gaggli Nudeln), 2. Svenja Moser (Kipchoges Trainingsteam), 3. Claudia Bäumler (BSG Dornier) Nordic Walking, fünf Kilometer Männer: 1. Thomas Drach (SV Weildorf Young Go), 2. Matthias Stolt (Bodman-Ludwigshafen), 3. Andreas Burgenmeister (“Brot für die Welt“-Läufer)

Frauen: 1. Bettina Majewski (SV Weildorf Young Go), 2. Sabene Münstermann (SV Weildorf Young Go), 3. Yvonne Boll (SV Weildorf Young G0)

männliche Jugend: 1. Dominic Karcher (Altheimer Antilopen), 2. Lasse Weber (Frickingen) Nordic Walking, zehn Kilometer Männer: 1. Paul Merk (Team Mi-Ka-Sports), 2. Dietmar Sailer (Run Generation), 3. Gunnar Triltzsch (Frickinger Rennschnecken)

Frauen: 1. Brigitte Döring (Altheimer Antilopen), 2. Cordula Reinwald (SV Weildorf Young Go), 3. Yvonne Krellmann (Frickinger Rennschnecken) Mountainbike, zehn Kilometer Männer: 1. Sergej Maier (FKU Racing Team), 2. Hubert Scheuble (SV Ritzelschinder), 3. Stefan Spöcker (Hundersingen)

Frauen: 1. Mirja Fleischmann (Fleischmann), 2. Agnes Unger (Frickingen), 3. Anja Bickers (“Brot für die Welt“-Läufer)

U16 männlich: 1. Maximilian Scheible (Radsportfreunde Überlingen), 2. Linas Bosch (Pfullendorf), 3. Jona Fahrbach (Campinghof Salem) Mountainbike, 20 Kilometer Herren: 1. Andreas Jäger (cmbikepint Racing Team), 2. Philip Schenk (FCC Racing Team), 3. Lukas Jaeger (RSV Seerose Friedrichshafen)

Frauen: 1. Eva Haas (Stadtwerk am See) Größte Teams 1. Siebenzwerge (25 Finisher), 2. Campinghof Salem (15 Finisher), 3. SV Weildorf Younggo Walker (12 Finisher)

Manche Gruppe entpuppte sich als Familie, wie die Mitglieder von Eschbachs, Weber oder Bickers aus Frickingen. Auch sie liefen, walkten oder radelten zumeist in ähnlichem Outfit, sodass sie vom Publikum als zusammengehörend wahrgenommen wurden.

Mila und Theresa hatten sich die Pompons der Nachbarin ausgeliehen, um ihre sportelnden Angehörigen als Cheerleaderinnen zu unterstützen. | Bild: Martina Wolters

Moderator Reiner Jäckle motiviert zum Anfeuern

Für die Unterhaltung der Zuschauer an der Strecke sorgte Moderator Reiner Jäckle, der jede Ankommenden im Ziel begrüßte. Immer wieder motivierte er die Zuschauenden, die vorbeilaufenden oder vorbeiradelnden Sportler anzufeuern. Auch Mila und Theresa folgten seinem Aufruf. Die beiden Mädchen spornten ihre mitlaufenden Verwandten als Cheerleaderinnen mit bunten Pompons an. Die Altheimer Antilopen begrüßten ihre Gruppenmitglieder ebenfalls mit farbigen Blumenbällen.

Désirée und Björn Eschbach (vorn) waren mit der ganzen Familie dabei. | Bild: Martina Wolters

Beim Benefizlauf der Kinder auf dem Rasenplatz hatte Jäckle motivationstechnisch leichtes Spiel. Die Youngsters zeigten trotz der hohen Temperaturen viel Ehrgeiz. Das Team der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG), das diesen Benefizlauf der Kinder organisierte, hatte Mühe, die Runden-Kreuze auf den T-Shirts der Kinder schnell genug abzuzeichnen.

Die dreijährige Charlotte (vorn) drehte zum Staunen der Zuschauer neun Runden beim Benefizlauf. | Bild: Martina Wolters

Der zehnjährige Janne erlief 18 Runden in zehn Minuten. Dicht auf den Fersen waren ihm seine Grundschulkollegen Ole und Lukas, die je eine Runde weniger absolvierten. Für Aufsehen sorgte die erst drei Jahre alte Charlotte, die in der vorgegebenen Zeit neun Laufrunden meisterte. Lorenz, Charlotte, Leonie, Lukas und Emilia von der Frickinger KJG-Ortsgruppe betreuten gesamt 30 teilnehmende Kinder.

Nachwuchssportler erlaufen 700 Euro für „Brot für die Welt“

Unterm Strich erliefen die Nachwuchsläufer 700 Euro für das Projekt Brotlauf von „Brot für die Welt“. Hinzu kommt ein Teil der Startgebühren des Apfellaufs, wie Bürgermeister Jürgen Stukle bei der Siegerehrung verkündete. Er dankte für den fairen Wettkampf mit Spaßfaktor, bei dem die anwesende Feuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz nicht eingreifen mussten.