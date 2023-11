Mit einem großen Achtungserfolg kehrte Nachwuchsseglerin Amelie Elstner aus Frickingen von den U21-Weltmeisterschaften der Seglerinnen der ILCA-Bootsklasse in Tanger (Marokko) zurück, schreibt die Agentur Jensen Media in einer Pressemitteilung.

Die beste Seglerin dieser Altersklasse Baden-Württembergs belegte in der olympischen Segelklasse ILCA 6 Gesamtrang 23 und war damit hinter Pia Conradi auf Platz 13 die zweitbeste Deutsche im Feld von 66 Teilnehmerinnen. „Ich freue mich total über das gute Ergebnis, vor allem, weil ich in fast allen elf Rennen in der vorderen Hälfte ins Ziel kam. Ich fühle mich ja immer noch ein wenig wie die Newcomerin und hatte es hier mit vielen erfahrenen Konkurrentinnen zu tun, die schon seit langem bei den Europa- und Weltmeisterschaften der Altersklassen U17, U19 und U21 an den Start gehen“, wird Elstner in der Pressemitteilung zitiert.

Gleich am ersten Wettkampftag gelang ihr demnach eine Sensation: Das erste Rennen beendete sie auf Rang zwei. Sie erreichte damit ihr bestes Wettfahrtergebnis auf internationaler Ebene. „Das war der Wahnsinn und hat mich natürlich zusätzlich motiviert, und die zwei nächsten Tage lief es auch super. An Tag vier und fünf haderte ich leider mit den stürmischen Bedingungen, aber alles in allem bin mich mit meinem Auftritt sehr zufrieden“, wird die 20-Jährige, die für den Segel- und Motorbootclub Überlingen (SMCÜ) startet, in der Mitteilung weiter zitiert.

Seit der WM in Portugal im vergangenen Jahr hat sich Amelie Elstner von Platz 73 auf Rang 23 verbessert. Jetzt steht für die Frickingerin der Sprung in die Seniorenklasse an. „Das wird noch einmal ein gewaltiger Schritt, denn jetzt messe ich mich mit erfahrenen EM-, WM- und sogar Olympiateilnehmerinnen.“ In die Zukunft blickt Amelie Elstner voll motiviert. „Ich habe ja erst vor drei Jahren mit dem Wettkampfsegeln angefangen. Es innerhalb dieser kurzen Zeit unter die Top 25 der Welt zu schaffen, ist der Hammer“, so die Frickingerin. Derzeit ist die 20-Jährige weiterhin auf der Suche nach Sponsoren und Unterstützern.