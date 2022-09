Der Einbruch in den Getränkemarkt in Frickingen-Leustetten steckt Inhaber Andreas Metzler noch in den Knochen. Es ist eine Mischung aus Erleichterung, Ärger und Sorge, die sich bei Metzler während des Gesprächs mit dem SÜDKURIER breit macht. “Ich bin sehr froh, dass keine Mitarbeiter zu Schaden gekommen sind“, sagt der Besitzer.

Am vergangenen Wochenende waren unbekannte Täter in Metzlers Getränkemarkt in der Landstraße in Leustetten eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, suchten die Täter im Laden nach Diebesgut und öffneten gewaltsam einen Tresor. Es entstand Schaden in Höhe von etwa 3700 Euro.

Hoffnung auf Schadensersatz von der Versicherung

Für den entstandenen Schaden hofft Andreas Metzler nun auf Ersatz von der Versicherung. Denn: „Geld ist ersetzbar“, findet er. Ein Überfall wäre sicher noch viel schlimmer für seine Mitarbeiter gewesen, meint Metzler. „Das hätte uns auch seelisch mehr zu schaffen gemacht.“

Seine Angestellten Quirin Weckerle und Cordula Stärk sehen das ähnlich. „Der seelische Schaden ist Gott sei Dank gering, da wir den Einbruch ja nicht live miterlebt haben“, sagt Weckerle. Stärk erinnert sich: „Es war aber schon ein Schock am Morgen.“

„Es war ein Schock am Morgen.“ Cordula Stärk, Mitarbeiterin im Getränkemarkt Leustetten

Die Mitarbeiterin entdeckte am Montagvormittag vor Arbeitsbeginn die eingeschlagenen Fensterscheiben und meldete den Vorfall zunächst an ihren Chef, danach bei der Polizei. Es sei aufregend gewesen, erzählt Stärk. Denn zunächst durften sie und ihr Kollege den Getränkemarkt nicht betreten. „Wegen der Spurensicherung“, erklärt Weckerle.

Inhaber will nach Einbruch sicherheitstechnisch aufrüsten

Chef Andreas Metzler macht sich Gedanken darüber, ob der Getränkemarkt eventuell ausgespäht worden sei. Es habe wohl Zeugen gegeben, die etwas beobachtet haben. „Das ist jetzt Polizeiarbeit, da etwas herauszufinden“, betont Metzler. Was er selbst tun kann, will er in jedem Fall tun: sicherheitstechnisch aufrüsten.

Das Gebäude mit dem 2400 Quadratmeter großen Getränkemarkt plus Mostobst-Annahmestelle soll künftig per Alarmanlage gesichert werden. Gewisse Einzelheiten für die Anlage seien schon jetzt vorhanden. „Eine Alarmanlage zahlt man nicht aus der Portokasse“, verweist Metzler auf die Kosten. Verwundert äußert sich der Geschäftsmann darüber, dass der Tresor im Ladeninnern augenscheinlich so leicht zu knacken gewesen sei.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Vorfall am vergangenen Wochenende im Getränkemarkt in Frickingen-Leustetten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon: 07553/82690.