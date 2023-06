Hauptübung am Kinderhaus Altheim. Das Heizungssystem hat einen Defekt. Es fängt an zu brennen. Das Treppenhaus ist verraucht und Menschen der Weg ins Freie versperrt. So lautete die Annahme am Freitagabend für die Freiwillige Feuerwehr Frickingen. Einsatzkräfte aus Frickingen, Salem und Heiligenberg waren beteiligt. „Die Kammeraden aus Salem verfügen über einen Schlauchwagen, eine Drehleiter und haben Equipment, das wir nicht besitzen“, erklärte Moderator Andreas Abt den Zuschauern. Die Feuerwehr Frickingen verfüge über drei Einsatzfahrzeuge. Ein Brandeinsatzfahrzeug, ein Fahrzeug für die technische Hilfe unter anderem bei Unfällen und ein Fahrzeug, mit dem sie sich mit Wasser aus umliegenden Bächen für die Einsätze versorgen könne.

Die 112 wurde am Freitagabend von Matthias Seibert, dem Kommandanten der Frickinger Feuerwehr, angerufen. Die Alarmierung wurde von der Notrufzentrale über spezielle Geräte an die Feuerwehrmänner und -frauen weitergegeben. Die Einsatzkräfte aus Frickingen, danach die aus Salem und Heiligenberg sowie das Deutsche Rote Kreuz Salemertal erreichten innerhalb weniger Minuten den Einsatzort. „Zuerst wird der Mensch gerettet, dann geht es an die Brandlöschung“, erläuterte Andreas Abt. Atemschutzträger retteten erst einmal einige Menschen aus dem verrauchten Treppenhaus. Danach wurde noch ein Mädchen mit der Drehleiter aus dem ersten Stock des Gebäudes geholt.

Anschließend wurde die Brandbekämpfung simuliert. Bei der Übung kam es zu einem Defekt an einem der Rohre, die zum Löschen gebraucht wurden. Das Rohr sei durch den Druck von 2000 Litern Wasser aufgebrochen. Doch das sei einer der Gründe, warum es solche Übungen gebe, kommentierte Abt.

Der Einsatz wurde am Ende von der Führungsgruppe der freiwilligen Feuerwehr analysiert. Die Führungsgruppe sei für solche Analysen, aber auch für das Zählen der Verletzten zuständig. „Es war eine aufschlussreiche Prüfung“, berichtete Kommandant Matthias Seibert. Es gebe bei Großeinsätzen, wie dem simulierten Beispiel, viele Herausforderungen. Daher sei eine solche Übung „essenziell wichtig“. Der letzte reale Einsatz, der ein so großes Ausmaß hatte, war 2012 der Großbrand der Heimschule in Bruckfelden.

Auch die Frickinger Jugendfeuerwehr durfte am Freitagabend beim Altheimer Kinderhaus ihr Können beweisen. Kinder und Jugendliche ab zehn Jahren dürfen in Frickingen üben, wie es ist, ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau zu sein. Bald soll eine Kinderfeuerwehr für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren eingerichtet werden. Der Gemeinderat sprach sich für die entsprechende Änderung der Feuerwehrsatzung aus (siehe Informationskasten).

Die Mannschaft der Jugendfeuerwehr übte und präsentierte am Kinderhaus Altheim, wie man ein Gebäude löscht. Teil der Jugendfeuerwehr sind unter anderem Julius und Lavinia Conrad. „Es macht Spaß, Leuten zu helfen und zu sehen, wie so ein Einsatz aussieht“, erklärte Julius Conrad. Die Jugendfeuerwehr übe etwa in Leustetten den Löschaufbau. Dazu gehört unter anderem das Absperren der Einsatzstelle. „Es ist wichtig, dass die nächsten Generationen die Feuerwehr weiterführen“, sagte Lavinia Conrad über die große Bedeutung des Projektes Jugendfeuerwehr.

Doch nicht nur Feuerwehrkräfte waren an der Hauptübung beteiligt. Auch die Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) wurden bei dem simulierten Brandfall mit alarmiert. Annette Peh vom DRK Salemertal war für die Versorgung der Atemschutzträger zuständig, die bei solchen Einsätzen ein erhöhtes Verletzungsrisiko haben. Versorgung bedeutet zum Beispiel das Messen des Blutdruckes und die Kontrolle des Gesundheitszustandes nach einem Einsatz. „Wir machen das, damit die Feuerwehrmänner direkt zum nächsten Einsatz ziehen können“, erklärte Peh. Sie berichtete außerdem davon, dass die DRK-Einsatzkräfte nur sieben bis zehn Minuten benötigen, um das Rettungszentrum zu erreichen. „Man kommt mit dem, was man an hat. Man hat ja später sowieso den Anzug an“, erzählte Peh.

Der Nachwuchs ist auch beim DRK wichtig. Der 18-jährige Bastian Lochbühler leistet derzeit sein Freiwilliges Soziales Jahr beim DRK. „Ich habe bei der Agentur für Arbeit herausgefunden, dass der Beruf des Notfallsanitäters für mich richtig ist“, erläuterte Lochbühler. Er sei schon am Medizin Campus in Friedrichshafen tätig gewesen und plane, in Zukunft bei den Maltesern mitzuwirken.