„Wir wollten hier eine kleine Parallelwelt schaffen“, sagt Julian Gröllich mit Blick über das Gelände des Naturateliers in Frickingen-Altheim. Hier, vor der Panoramaaussicht über das Salemer Tal und die Alpen, hat eine Gruppe von sechs Anfang 20-Jährigen vom 10. bis 13. August ein eigenes Festival auf die Beine gestellt. 200 Menschen zwischen 18 und 35 Jahren aus ganz Europa haben dafür ihren Weg an den Bodensee gefunden. Im Fokus steht dabei aber nicht Musik, sondern der Parkoursport.

Neben Gröllich ist auch Jonas Nußbaum im Organisationsteam. Die beiden 23-Jährigen kennen sich von Kindesbeinen an und haben 2013 über das Turnen in Überlingen den Sport Parkour kennengelernt. Bei Parkour oder auch Freerun geht es um die freie, kreative Fortbewegung durch die Umgebung. Das geht überall, egal ob Stadt, Natur oder eigens aufgebaute Gerüste.

Sie haben zusammen mit ihren Freunden das Festival organisiert: Jonas Nußbaum (links) und Julian Gröllich. | Bild: Katharina Kitt

Traum vom Festival am Bodensee

Angefangen hat der Traum vom eigenen Festival nach Besuchen auf verschiedenen Parkour-Treffen seit 2015. Das sind Veranstaltungen, bei denen sich Menschen aus der Szene zum gemeinsamen Trainieren treffen. Von dem Konzept begeistert, entstand die Idee, selbst eine Jam zu organisieren. „Es geht um Austausch und Freundschaft, alle sind willkommen“, erzählt Gröllich.

Der Sport Parkour bezeichnet eine Trendsportart, deren Ziel es ist, nur mit den Fähigkeiten des eigenen Körpers möglichst effizient von Punkt A zu Punkt B zu gelangen. Es wird versucht, sich in den Weg stellende Hindernisse durch Kombination verschiedener Bewegungen so effizient wie möglich zu überwinden. Entwickelt wurde Parkour von Raymond Belle, seinem Sohn David Belle und anderen Ende der 1980er-Jahre.

Erstes Treffen unter Corona-Bedingungen

So beschloss die Truppe, Gleichgesinnte an den See einzuladen. Aufgrund der Pandemie beschränkten sie sich nach den damals geltenden Regeln auf 100 Leute, die sich bei einem Gruppenmitglied in Haus und Garten einquartierten. Im darauffolgenden Jahr planten sie das Parkour-Treffen größer – und ein passender Ort wurde gebraucht. „Das war nicht einfach. Wir hatten zwei Wochen vor dem Festival noch keinen Platz“, erinnert sich Gröllich. Doch dann wurden sie auf das Naturatelier in Altheim aufmerksam und durften es mieten. Seit 2021 wird hier einmal im Jahr gemeinsam trainiert. „Inzwischen ist es aber mehr als das“, berichtet Nußbaum. „Es ist ein Festival mit Sport, Kunst, Musik und Kultur.“

Das Naturatelier Das Naturatelier in Frickingen-Altheim ist ein Projekt der Camphill Schulgemeinschaften. 2006 wurde das Gelände, eine ehemalige Müllhalde an der Golpenweiler Straße, von den Schulen, externen Künstlerinnen und Künstlern und Handwerkerinnen und Handwerkern zu einem Raum umgestaltet, der als Park oder Veranstaltungsort genutzt werden kann. Es finden regelmäßig Workshops und Kulturveranstaltungen statt. Laut Camphill ist der Zugang zum Gelände offen, es kann aber auch gemietet werden. Ansprechpartner ist Felix Bockemühl, per E-Mail an f.bockemühl@camphill-schulgemeinschaften.de

So sieht das Naturatelier von oben aus. Vieles gehört zum Gelände dazu. Das Parkourgerüst (links im Bild), Dekoration oder die Wasserrutsche haben die Organisatoren selbst aufgebaut. | Bild: Benno Knarr

Altheimer helfen beim Aufbau

Noch ist das Festival eine private Veranstaltung, weshalb die Organisatoren gewisse Auflagen nicht erfüllen müssen. Dennoch war ihnen gute Kommunikation mit der Gemeinde wichtig. Im vergangenen Jahr habe es eine Beschwerde über die Lautstärke gegeben, aus diesem Erlebnis haben sie lernen wollen, berichtet Nußbaum: „Wir haben mit dem Bürgermeister gesprochen und unsere Kontaktdaten im Gemeindeblatt veröffentlicht.“

Die Gemeinde sei ihnen wohlgesonnen und einige Bewohnerinnen und Bewohner hätten beim Aufbau vorbeigeschaut, erzählt Gröllich. Außerdem seien die Parkour-Fans pflegeleicht, scherzt er. Nußbaum stimmt dem zu: „Wir möchten niemanden stören.“ Alle seien auch darauf bedacht, keinen Müll auf dem Platz zu hinterlassen.

Übernachtet wird direkt auf dem Gelände, entweder in Zelten oder wie hier, in Hängematten zwischen den umstehenden Bäumen. | Bild: Yaku Vacaflores

Festival entwickelt sich immer weiter

Am Wochenende steht eine bunte Auswahl an Aktivitäten zur Auswahl. „Parkour ist ein Spektrum“, erklärt Gröllich. „Somit bringen die Leute Erfahrungen aus verschiedenen Sportarten wie Tanzen, Klettern oder Turnen mit.“ Und auch künstlerisch sei der Kreativität hier keine Grenze gesetzt, so würden auch Töpferkurse und das Gestalten von Kleidung mit Siebdruck angeboten werden.

Teilnehmer packen selbst mit an

Wie beim Programm beteiligen sich viele der Gäste auch an der Organisation und Vorbereitung. „Alle tragen ihren Teil bei, planerisch, handwerklich oder künstlerisch. Jeder gibt, was er kann.“

Auch in der Küche und an der Bar packen alle mit an. Zusätzliche Unterstützung bekommen sie dabei von regionalen Geschäften. „Darüber freuen wir uns besonders“, so Nußbaum. Ein Restaurant in Billafingen habe mehrere Mahlzeiten beigesteuert, eine Bäckerei aus Frickingen Backwerk, Waffel- und Pizzateig.

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer tragen etwas zum Wochenende bei. So entsteht ein buntes Programm. Hier findet gerade ein Abend mit Comedy und Musik statt. | Bild: Yaku Vacaflores

Nächstes Jahr soll ein Verein gegründet werden

Ein Festival dieser Größe ohne externe Unterstützung zu organisieren, bedeutet, viel Verantwortung zu übernehmen, besonders in finanzieller Hinsicht. „Etwa 13.000 Euro gehen für dieses Festival durch unsere Hände“, berichtet Nußbaum. „Davon bleibt aber am Ende nichts übrig, alles fließt in dieses Wochenende.“ Um passende Rahmenbedingungen für das immer größer werdende Projekt zu schaffen, wollen sie im Laufe des nächsten Jahres einen Verein gründen.

Sorgen vor Problemen machen sich die Freunde keine: „Wir vertrauen uns, deshalb gibt es auch kein Konfliktpotenzial. Man macht sich zu oft zu viel Stress, aber bei uns ist bislang noch immer alles gut gegangen.“