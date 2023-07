Nach dreijähriger Pause – bedingt durch die Corona-Pandemie – findet das Bruckfelden Open Air dieses Jahr wieder statt: am kommenden Samstag, 15. Juli, ab 17 Uhr, im Amphitheater der Camphill Schulgemeinschaften am Standort Bruckfelden. Einen festen Eintrittspreis gibt es nicht, Besucher können einen Beitrag ihrer Wahl spenden.

Veranstalter des Bruckfelden Open Airs ist der Verein Camphill Schulgemeinschaften. Wie dieser in einer Ankündigung mitteilt, sorgen fünf verschiedene Bands für die richtige Stimmung. Von Ska über Rap-Rock bis hin zu Indie verspricht das Line-up abwechslungsreiche Unterhaltung. Die junge Coverband Mucke aus Überlingen eröffnet die Open-Air-Bühne gegen 17.30 Uhr. Die Band spielt ein abwechslungsreiches Programm mit Liedern von Green Day bis hin zu Olivia Rodrigo. Durch ihren eigenen Sound wird aus den Songs richtige „Mucke“, zu der jeder Tanzen und Singen kann.

Als zweiter Act des Abends folgt The Kerstin. Die Singer-Songwriterin Kerstin Schneider, die dahintersteckt, war früher allein unterwegs. Mittlerweile wird sie bei ihren Auftritten von einer Band unterstützt. Schneider selbst schreibt die Melodien und Texte der Lieder – und bleibt außerdem ihrer Gitarre treu. Dazugekommen sind Loïc Espesset am E- und Kontrabass sowie Stefan Zappler. Er kümmert sich ums Schlagwerk an Cajon, Hi-Hat und Percussion. Seit 2015 haben sich die drei Musiker zu einem unkomplizierten Team zusammengespielt, was sich auch in ihren Liedern widerspiegelt.

Peter Reimtgut, der dritte Künstler auf der Bühne, gehört zu der Generation von Musikern, die inspiriert sind von der goldenen Zeit des deutschen Raps, in der er selbst um die Jahrtausendwende zum Mikrofon griff. Seitdem konnte der im Allgäu geborene Lörracher durch zahlreiche Veröffentlichungen und Auftritte auf sich aufmerksam machen. Im Jahr 2020 scharte Peter Reimtgut neue Musiker um sich. Seine Musik ist durchweg handgemacht und klingt in Ergänzung zu seiner musikalischen Vergangenheit rockiger, poppiger und trashiger.

Modern-Rap-Rock nennen die Musiker von Kids in Cages ihre Kombination. Die Liechtensteiner Band spielt als vierter Act erfrischenden Crossover. Drums, E-Gitarre und Bass bilden das Fundament ihres vielschichtigen Klangbilds und werden mit mitreißenden Elektro-Elementen verfeinert.

Den Abschluss machen die Pedestrians. Ihre neue EP „Running“ ist geprägt von den vergangenen zwei Jahren: Der Stopp von Liveauftritten und die Verlangsamung des tempogeladenen Musikbusiness haben eine Pause forciert, in der die Band auf sich selbst zurückgeworfen war. Das spiegelt sich auch im Klang wider: Zusammengerückt und intim klingen die Arrangements.