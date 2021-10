Niemand will mehr den Vorsitz übernehmen: Deshalb ist mit dem Ende der Amtszeit von Stephanie Groß Schluss für die Ortsgruppe Frickingen/Altheim der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland (KFD), und das nach 22 Jahren. Bei der letzten Hauptversammlung wurde die Auflösung zum Jahresende offiziell beschlossen.

Engagement für Kirche, Gesellschaft – und sich selbst

Stephanie Groß stand der rührigen Frauengruppe 20 Jahre lang vor. Zusammen mit ihren Vorstandskolleginnen Marlene Vogler, Sabine Städele, Christa Widmann und Claudia Jehle-Reichle hat sie Vorträge, Bastelaktionen, Ausflüge und Ferienspielangebote organisiert, Jugendvorspiele des Musikvereins bewirtet und Gottesdienste mitgestaltet. Der jährliche Höhepunkt war der Adventsbasar am Christkönigsonntag Ende November. „Den Erlös aus dem Basar haben wir immer gespendet, insgesamt kamen 35.000 Euro zusammen“, sagt die scheidende Vorsitzende rückblickend.

Stephanie Groß Geboren ist Stephanie Groß im kurpfälzischen Leimen. Nach ihrer Ausbildung zur gehobenen Verwaltungsfachkraft zog es sie an den Bodensee. Sie ist beim Kreisjugendamt tätig und lebt mit ihrer Familie im Frickinger Ortsteil Altheim. Im Jahr 1999 übernahm sie die Führung für eine neue Gruppe junger Frauen der KFD- Ortsgruppe. Den Zusammenschluss mit der bereits 1985 gegründeten Ortsgruppe führte sie 2001 herbei. Seither leitet Groß die KFD- Ortsgruppierung. Als ihre Kinder größer wurden, stockte sie ihren Beschäftigungsumfang im Landratsamt immer mehr auf. 2007 versuchte sie das erste Mal vergeblich, ihr Vorstandsamt abzugeben. „Ich wollte einfach mal nur als Teilnehmerin dabei sein, ohne etwas organisieren zu müssen.“ In der Hauptversammlung im September gab sie ihr Amt nach 20 Jahren endgültig ab. Die Versammlung beschloss, die Ortsgruppe zum 31.12. aufzulösen.

Groß: „Die Themen sind mit uns mitgewachsen“

Rund 40 Frauen stark sei die Gruppe in der Regel gewesen. Sie hätten das altersübergreifende Miteinander genossen und seien kontinuierlich dabeigeblieben. Groß sieht das im Nachhinein an den Themen, zu denen sie Referenten eingeladen hatte. Zuerst sei es um Jugendliche in der Pubertät gegangen, dann um Frauen in der Lebensmitte und schließlich um Pflege im Alter. „Die Themen sind mit uns mitgewachsen“, erinnert sich die 53-Jährige lächelnd.

Einer ihrer Ausflüge führte die Frauengruppe zu Nachtwächter Winfried Böhm nach Markdorf. | Bild: KFD-Ortsgruppe

Sie versuchte, Kirchliches und Weltliches in Einklang zu bringen

Wenn sie an die Anfänge der KFD-Ortsgruppe zurückdenkt, noch unter Regie von Judith Manok-Grundler, spricht sie von „guter Frauenarbeit“, die da stattgefunden habe. Der Hauptgedanke sei gewesen, wegzukommen von dem Bild der rein dienenden Frau in der Kirche. „Es ging uns darum, nicht nur bei Pfarrfesten zu helfen, sondern auch etwas für uns selbst zu tun“, unterstreicht Groß. Den Ansatz habe sie über ihre gesamte Amtszeit verfolgt. Dennoch ist das christliche Moment nicht zu kurz gekommen. Sie habe immer versucht, Weltliches und Kirchliches miteinander in Einklang zu bringen. Und genau an dieser Stelle vermutet Groß einen Grund, warum sie keine neue Vorsitzende gefunden habe. Es finde sich keine Frau mehr, die bereit sei, auf der einen Seite den kirchlichen Aspekt und auf der anderen Seite die weltlichen Lebensthemen miteinander zu vereinbaren.

Enttäuschung über von Männern dominierte Kirche und Anonymität großer Seelsorgeeinheiten

„Das Thema Glaube und Kirche verliert zunehmend an Bedeutung für die Menschen“, meint Stephanie Groß. Viele Frauen zögen sich auch enttäuscht aus der immer noch von Männern dominierten Kirche zurück. Andere könnten mit den immer größer werdenden Seelsorgeeinheiten und der daraus resultierenden Anonymität nichts anfangen. Das findet Groß schade. „Gemeinschaftliches Glauben kann einem doch so viel Kraft geben“, zeigt sich die Ex-KFD-Vorsitzende von der Wichtigkeit des Glaubens überzeugt.

Bodenseekreis Keine Frauen bei den Hänsele, keine Männer bei den Landfrauen – ist das noch zeitgemäß? Das könnte Sie auch interessieren

Sie ist sicher, dass viele Menschen trotz aller Widrigkeiten auf der Suche sind. An dieses Bedürfnis der Frauen anzuknüpfen und eventuell projektbezogene Einzelangebote anzubieten, könnte sie sich vorstellen, will es aber auf sich zukommen lassen. Denn froh ist sie schon, dass sie nicht mehr die Verantwortung für die Altheimer Ortsgruppe trägt.

Frauen setzen klare Prioritäten, wo sie ihre Energie einsetzen wollen

Gleichzeitig sei sie traurig, es nicht geschafft zu haben, eine neue Vorsitzende zu finden. „Dass niemand die Gemeinschaft fortführt“, ist für sie bitter. Verständnis hat sie jedoch schon. Schließlich seien die Frauen heute zumeist mehrfach belastet durch Beruf, Kinder und Haushalt. Bei vielen komme noch die Pflege eines Angehörigen dazu. Da müsste Frau abwägen und klare Prioritäten setzen, wo sie ihre Energien einsetze.

Bei Stephanie Groß selbst hat sich die durch das wegfallende Vorstandsamt freigewordene Lücke in ihrer Freizeit schnell wieder gefüllt. Zusätzlich zu ihrer gehobenen Verwaltungstätigkeit im Jugendamt müsse sie zunehmend ältere Verwandte betreuen. Auch wolle sie etwas Zeit für sich haben. Für ein Vorstandsamt bliebe da kein Raum mehr.