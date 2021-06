Ab sofort trainieren und spielt der Fußballnachwuchs der Frickinger Spielervereinigung (SpVgg F.A.L. – www.spvgg-fal.de) und der Owinger Sportfreunde SOB (www.sob-owingen.com) schon ab der D-Jugend zusammen. Ihre frisch gegründete Spielergemeinschaft firmiert unter dem Namen SG FAL-SOB und hat insgesamt 160 Jungfußballer. Den Zusammenschluss besiegelten Vertreter beider Vereine jüngst im Sportzentrum Am Aubach in Frickingen.

Nachwuchs kann leistungsorientiert oder mehr zum Spaß dabei sein

Erklärtes Ziel sei es, allen interessierten Kindern und Jugendlichen zu ermöglichen, sportlich aktiv zu werden. Je nach Können und Gusto sollen die Kinder in der neuen Spielergemeinschaft entweder leistungsorientiert oder mehr zum Spaß unterwegs sein dürfen. Auch weniger talentiertem Nachwuchs möchten die Leiter ein Mitmachen ermöglichen. So steht es in der von beiden Vereinen unterzeichneten Vereinbarung.

Hannes Müller von den Sportfreunden Owingen-Billafingen hat im Lockdown das Kicken auf dem Fußballplatz mit seinen A-Jugend-Kollegen schmerzlich vermisst. | Bild: Martina Wolters

Die zuständigen Vorsitzenden Martin Strehl und Mathias Schmid (FAL) und Reinhard Hecker (SOB) bekräftigten das noch einmal mündlich bei einem Treffen am HSM-Sportzentrum. Beide Seiten stellten die Jugend in den Mittelpunkt und wollten niemanden verlieren, erläuterte Jugendkoordinator Jürgen Lotter. Es gehe nicht darum, nur Leistung zu bringen.

Bewegung und spielerische Disziplin stehen im Mittelpunkt

Holger Purol sagt, dass „vor allem Bewegung und spielerische Disziplin“ eine große Rolle spielen sollen. Der Owinger Jugendleiter vergleicht die Arbeit der Spielergemeinschaft mit einer dörflichen Gesellschaft, wo jeder dazugehöre und wo die Bürgermeister die Jugendarbeit der Sportvereine zu schätzen wüssten. „Wir sind beide Dorfvereine“, brachte es Purol auf den Punkt. Bei beiden arbeiteten Vorstand und Trainer gewollt ehrenamtlich. In den vergangenen Jahren hätten FAL und SOB schon teilweise zusammengearbeitet. Jetzt wollen sie ganz eng zusammenrücken.

Lorenz Roth hat die Zeit genutzt, um Tricks mit dem Ball zu üben. „Ich habe aber auch Glück, weil ich einen großen Garten zum Üben habe“, meint der D-Jugend-Spieler aus Frickingen. | Bild: Martina Wolters

Vereine blieben mit der Jugend während des Lockdowns in Kontakt

Gründe für den Zusammenschluss nennen die Verantwortlichen gleich mehrere: Neben dem demografischen Wandel und dem Druck durch größere, konkurrierende Vereine zählt Mathias Schmid unter anderem die Corona-Pandemie auf. „Kinder wenden sich von den Vereinen ab, wenn sich dort nichts tut“, erläutert der Vorsitzende, der für die Nachwuchsförderung zuständig ist. Deswegen stand weder in Frickingen noch in Owingen das Vereinsleben während des Lockdowns komplett still. Beide Sportvereine machten Online-Angebote. „In Corona-Zeiten ist es eine große Herausforderung, die Kids nicht zu verlieren und sie aus der Komfortzone Sofa herauszubekommen.“

Bis zu 70 junge Kicker via Fitness-App gemeinsam aktiv

Schmid und Möhrle erzählen von Teamwettkämpfen in Videoform, sogenannten Challenges. Die Erwachsenen hätten ihre große Freude an den hochgeladenen Ergebnissen gehabt. Beispielsweise habe ein Junge ein 13-minütiges Video aufgenommen, auf dem er 1200 Mal den Ball auf einem Fuß jonglierte, ohne den Boden zu berühren. Bei den Kooperationspartnern waren die Youngsters ebenfalls trotz Corona aktiv. Außer Ballübungen hätten sich die jungen Spieler per Fitness-App zusammenschließen und gemeinsam Kilometer sammeln können. In Spitzenzeiten seien 70 junge Mitglieder gleichzeitig aktiv gewesen. „Wir haben alles getan, um den Bezug zum Verein aufrecht zu erhalten“, betonte Frickingens Jugendleiter Florian Möhrle.

Maxim Krebs hat vor allem das gemeinsame Trainieren des Zusammenspiels gefehlt. Denn das sei neben der Technik entscheidend für das Spielen in der Landesliga, findet der B-Jugend-Spieler aus Frickingen. | Bild: Martina Wolters

Den Jugendlichen fehlten die Freunde und das gemeinsame Techniktraining

A-Jugend-Spieler Hannes Müller lobte das virtuelle Training, sah aber auch dessen Grenzen. „Das Kicken auf dem Platz macht einfach zehnfach mehr Spaß, als allein zu joggen“, sagte Müller mit Blick auf fehlende soziale Kontakte. B-Jugend-Spieler Maxim Krebs freute sich, dass aktuell wieder auf dem Sportplatz trainiert werden darf. „Mir hat im Lockdown vor allem das Üben des Zusammenspiels gefehlt.“ Sacha Joel Boan-Cesar aus der D-Jugend meinte: „Ich habe komplett alles vermisst.“ Er bedauerte, wie wenig Kontakt er zu seinen Spielerfreunden gehabt hatte, und bemängelte die mangelnde Bewegung.

Sacha Joel Boan-Cesar hat während des Lockdowns „komplett alles“ vermisst, von den Freunden im Verein über das Fußball spielen selbst bis hin zur Bewegung. | Bild: Martina Wolters

Sein Spielerkollege Lorenz Roth war ebenfalls froh, dass gemeinsames Fußballspiel momentan wieder möglich ist. Der Junge meinte aber, er habe trotz Pandemie Glück gehabt, weil er daheim im großen Garten viel Platz habe. „Ich habe sehr viele Fußballtricks üben können.“ Den Zusammenschluss der Vereine sahen alle Jugendspieler positiv. „Wir sind nicht mehr wirklich zwei Vereine, sondern ein Team“, fasste Hannes Müller zusammen.