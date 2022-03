Die Kandidatenvorstellung am Dienstagabend in der Graf-Burchard-Halle in Frickingen lief zügig: Nach einer halben Stunde war die Veranstaltung zur Bürgermeisterwahl am 13. März, geleitet von Wahlleiter Walter Städele, vorbei. Kein Wunder, denn Amtsinhaber Jürgen Stukle ist der einzige Bewerber um das Bürgermeisteramt in Frickingen.

Die Redezeit von 20 Minuten, die der Gemeinderat festgelegt hatte, nutzte Jürgen Stukle, um sich vorzustellen. Das sei er seinen Bürgern schuldig, hatte er zuvor bei einem Gespräch mit dem SÜDKURIER zu seiner Kandidatur verlauten lassen. Der Diplomverwaltungswirt (FH), der seit 2014 der Gemeinde im Bürgermeisteramt vorsteht, beschrieb sich den rund 20 Zuhörern in der Festhalle selbst als hilfsbereit, offen und kommunikativ.

Stukle hebt engagiertes und gemeinsames Gestalten hervor

Er fühle sich sehr wohl in Frickingen und schätze, dass hier engagiert und gemeinsam gestaltet werde. Als Beispiele nannte er unter anderem die Sanierung und Erweiterung des Probelokals in Kooperation mit der Spielvereinigung F.A.L. oder das Miteinander mit den Rettungskräften von Feuerwehr und Sanitätsbereitschaft des DRK-Ortsvereins Salemertal. Er erinnerte auch an „wunderbare Jubiläen, die wir zusammen gefeiert haben“.

Gut 20 Zuhörer folgten der Rede von Bürgermeister Jürgen Stukle für seine Wiederwahl am Sonntag, darunter auch seine Ehefrau Claudia (vorn links) sowie sein Stellvertreter und Wahlleiter Walter Städele (rechts). | Bild: Martina Wolters

In einer Zusammenfassung seiner aufwendig gestalteten Broschüre, die er vorab an alle Haushalte persönlich verteilt hatte, zeigte er Erreichtes und Geplantes quer durch die Themenbereiche, wie Kinderbetreuung, Bildung und Wirtschaft. Außerdem stellte er die Vorreiterrolle Frickingens in der Region im Bereich des Klimaschutzes heraus.

Stellplatz für Wohnmobile soll Tourismus im Ort stärken

Stukle nannte aber auch Verbesserungsmöglichkeiten, wie das Anlegen eines Wohnmobilstellplatzes, um im Bereich Tourismus noch mehr Qualität anbieten zu können. Außerdem erklärte Stukle, er wolle „unsere Jugendlichen gerne noch mehr in kommunalpolitische Themen einbinden“.

In seine Bewerbungsrede flocht der Bürger auch Rückmeldungen mit ein, die ihm Bürger bei seinen Rundgängen in allen Ortsteilen im Rahmen seines Wahlkampfes gegeben hatten. Er leitete aus diesen Rückmeldungen ab, dass die Verkehrsberuhigung in der Gemeinde bisher nicht zufriedenstellend gelöst sei. Insbesondere in den Ortsdurchfahrten störten der zu hohe Anteil an Schwerlastverkehr und zu schnelles Fahren. Mit Blick auf mögliche Maßnahmen, den Schwerlastverkehr zu reduzieren, unterstrich Jürgen Stukle: „Ich versichere Ihnen, hartnäckig mit der Genehmigungsbehörde im Austausch zu bleiben.“ Um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, könne er sich eine Kooperation mit der Seniorengenossenschaft vorstellen.

Walter Städele rief am Ende der Veranstaltung dazu auf, am Sonntag zur Wahl zu gehen: „Demokratie lebt vom Mitmachen!“ Angesichts der Ereignisse dieser Tage sei es wichtig, Demokratie zu stärken. So endete der Abend mit einer Schweigeminute für das ukrainische Volk.