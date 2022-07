Herr Stukle, im März sind Sie zum ersten Mal als Bürgermeister der Gemeinde Frickingen wiedergewählt worden. Wie verlief der Übergang in die neue Amtsperiode und wie haben Sie Ihre Amtseinsetzung wahrgenommen?

Meine Wiederwahl zum Bürgermeister unserer Gemeinde Frickingen am 13. März ist natürlich vom Tagesgeschäft längst überholt. Doch die Bekanntgabe des Wahlergebnisses und die anschließende, spontane kleine Feier auf dem Rathausplatz und vor allem die feierliche Verpflichtung durch meinen Stellvertreter Walter Städele im Juni werden für meine Familie und mich in unvergesslicher Erinnerung bleiben. Es waren wie schon vor acht Jahren Abende voller überwältigender Emotionen.

Hat sich für Sie etwas grundlegend geändert in der zweiten Amtszeit?

Nein. Den insgesamt sehr schönen Wahlausgang werte ich gerne als Bestätigung meiner bisherigen persönlichen Arbeit; er spiegelt aus meiner Sicht aber vor allem auch die Leistung all derer wider, die in den letzten Jahren für die beachtliche Entwicklung unseres Erholungsortes verantwortlich waren und sich dafür so aktiv eingebracht haben. Und so freue ich mich nun, auf dieser guten Basis mit voller Kraft und ganzem Herzen weiterhin Verantwortung zu übernehmen, um die anstehenden lokalen und vor allem globalen Herausforderungen zusammen mit den Mitbürgerinnen und Mitbürgern anzugehen. Ich freue mich darauf, die bereits begonnenen Maßnahmen abzuschließen, neue Ideen einzubringen, Projekte wie bisher gemeinsam zu gestalten und für Frickingen weiterhin nachhaltig Zukunft zu sichern.

Wie lautet Ihre erste Zwischenbilanz nach 100 Tagen im Amt?

Es läuft weiter wie bisher.

Vor Ihrer Wiederwahl haben Sie Rundgänge mit interessierten Bürgern gemacht- welche Aufgaben haben Sie aus diesen Treffen abgeleitet?

Es war schön, dass die Beteiligung insbesondere auch in den Ortsteilen sehr groß war; ich habe die vor Ort angesprochenen Punkte mitgenommen, die nun selbstverständlich in der laufenden Verwaltung oder aber als Aufgabenstellung für den Gemeinderat bearbeitet werden. Übereinstimmend wurde dabei der Wunsch geäußert, diese Rundgänge auch künftig zusammen mit den Gemeinderäten anzubieten. Im Gemeinderat fand diese Anregung einstimmig großen Anklang.

Zur Person und Wiederwahl Jürgen Stukle ist 56 Jahre alt, verheiratet und hat einen Sohn. Er wurde am 13. März zum zweiten Mal zum Bürgermeister der Gemeinde Frickingen gewählt. Insgesamt gaben die 2510 Wahlberechtigten 1025 gültige Stimmen ab. Stukle sicherte sich 98,93 Prozent der abgegebenen Stimmen. 100 Prozent Zustimmung erhielt der Rathauschef in den Wahlbezirken Altheim und Leustetten. In Frickingen Kernort, dem dritten Wahlkreis, waren es rund 99 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 41,04 Prozent.

Welche wichtigen Themen stehen in diesem Jahr noch für Sie an?

Zunächst gilt es natürlich, die Investitionsvorhaben, die im laufenden Jahr vorgesehen sind, umzusetzen. Parallel haben wir bereits unter anderem folgende wichtige Projekte in die Planungs- und Abstimmungsphase gebracht: In einem Bürgerbeteiligungsprozess, federführend durch unsere Koordinatorin für nachhaltige Entwicklungspolitik Anne Gehrmann, wird die Nachhaltigkeitsstrategie „Frickingen, nachhaltig Zukunft sichern“ erarbeitet. Das Architekturbüro Glück und Partner und die beauftragten Fachingenieure bereiten die Ausschreibung zum Neubau unserer Grundschule vor. Über ein städtebauliches Konzept als Ergebnis in den Arbeitsgruppen der „Kommunalen Pflegekonferenz Bodenseekreis, Pilotgemeinde Frickingen“ werden wir die notwendige Bauleitplanung für das Grundstück in der Ortsmitte zusammen mit der Genossenschaft Seniorenzentrum Frickingen abstimmen. Unser langjähriger Betreiber unserer Nahwärmeversorgung, die Firma SWL aus Bernau, plant die Erweiterung des Nahwärmenetzes im nördlichen Bereich von Frickingen. Und dann hoffe ich, dass wir genauso wie in den letzten Wochen auch weiterhin gemeinsam unsere vielfältigen Veranstaltungen in unserer Gemeinde bis zum Jahresende genießen und vor allem nach zwei Jahren Pause am 11. September unseren überregional beliebten, schönen Frickinger Herbstmarkt feiern können.