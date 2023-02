Die Kindergartenkinder sitzen im Kreis auf dem Boden. In ihre Mitte stellt Birgit Hagg, Leiterin des Kinderhauses Altheim, einen gefüllten Korb. Auf die Frage, welche der mitgebrachten Lebensmittel es in Deutschland zu kaufen gibt, sind die Kinder begeistert dabei. Lara-Sophie legt die Äpfel auf die für Deutschland und regionale Produkte eingerichtete Seite. Hendrik wählt die Gurke, Dario die Tomaten. Lukas weiß, dass Kakao aus dem Ausland kommt. Am Ende der ersten Runde ist klar: „Alles, was es bei uns gibt, sollten wir auch hier kaufen, weil der Bauer hart arbeiten muss dafür“, lautet die Ansage von Hagg.

Fairtrade-Zeichen im Wimmelbild finden

In einer zweiten Runde geht es um die Zeichen, die für fairen Handel stehen. Die Kinder haben sie in den vergangenen Wochen sukzessive kennengelernt. Auf einem Wimmelbild wird gern nach den entsprechenden Fairtrade-Zeichen gesucht. Auch auf den mitgebrachten Waren entdecken die Kleinen nun die Symbole für fairen Handel. So eifrig, wie sie bei der Sache sind, scheint ihnen das Beschäftigen mit nachhaltiger Entwicklung und fairem Handel großen Spaß zu machen.

Die Kindergartenkinder ordnen die Produkte mit Begeisterung den entsprechenden Fairtrade-Siegeln zu. | Bild: Martina Wolters

So stehen die Eltern zu dem Projekt

Corinna Padur, Mutter des vierjährigen Vincent, begrüßt es, dass das Kinderhausteam sich als Faire Kita Baden-Württemberg auszeichnen lassen will. Erzieher und Eltern hätten die Teilnahme an dem Projekt des Landes gemeinsam entschieden. Über eine Pinnwand vor der Gruppenraumtür gebe es immer eine Art Zusammenfassung und Fotos dazu, was die Kinder gerade bearbeiten. Das hätten sich die Eltern so gewünscht.

Corinna Padur hält das Faire-Kita-Projekt für sehr sinnvoll, weil die Kinder diejenigen seien, die die Eltern mit erziehen und den Ausschlag geben, Dinge zu ändern. | Bild: Martina Wolters

Padur freut sich, dass ihr Sohn durch die Projektarbeit beim Einkaufen nach den Fairtrade-Zeichen sucht. „Vincent erklärt mir dann, dass der Mann mit der Machete, der die Kakaofrüchte erntet, nur genug verdient, wenn wir den Kakao mit dem Siegel kaufen“, erzählt Padur. Es sei gut, bei den Kleinsten anzufangen. Schließlich seien die Kinder die Generation, die den Ausschlag geben könnte, Dinge zu ändern, meint die junge Mutter.

Die Kinder aus Altheim sind schon im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs, zum Beispiel bei ihrer jüngsten Putzete rund um den Kindergarten. | Bild: Martina Wolters

Nils Lehnebach, Vater von Max, hält die Beschäftigung mit Klimawandel und Nachhaltigkeit für „absolut relevant“. Weil die beiden Themenbereiche die nachfolgenden Generationen seiner Meinung nach wahrscheinlich noch stärker beträfen, findet er es „super, dass sich das Kita-Team diesen Themen nun noch fokussierter und umfassender annimmt“. Sein Eindruck sei es, dass die Mitarbeiter motiviert und kindgerecht am Werk seien. Wenn vonseiten der Eltern Unterstützung gebraucht würde, wäre er gerne dabei.

Nils Lehnebach findet es „super, dass sich das Kita-Team diesen Themen nun noch fokussierter annimmt“. | Bild: Cian Hartung

Die nächsten Schritte im Kinderhaus zur fairen Kita In einem nächsten Schritt sollen sich die Kindergartenkinder gemäß Kinderhausleitung damit auseinandersetzen, was fair und unfair im Miteinander ausmacht. Auch ein pfleglicher Umgang mit Materialien werde thematisiert. Im April sei Pflanzzeit. Als „Riesenprojekt“ bezeichnet Birgit Hagg das Bestellen eines Ackers direkt neben dem Kinderhaus, den die Gemeinde zum Bepflanzen zur Verfügung gestellt habe. „Es ist wichtig, dass die Kids sehen, wie zum Beispiel eine Kartoffel wächst“, so Hagg. Innerhalb des Kindergartenalltags werde weiter auf den Kauf von fairen Produkten geachtet. Ferner gebe es künftig Edelsteine statt Plastikgeschenke. Statt Kunststoffnester zu verwenden, werde für die Osternester werde Gras gesät.

„Mir gefällt an dem Nachhaltigkeitsprojekt besonders, dass es nicht mit erhobenem Zeigefinger vonstattengeht“, befindet Kinderhausleiterin Birgit Hagg. Vielfach werde der Blick auf das gerichtet, was schon umgesetzt werde. “Wir können stolz sein, auf das, was wir schon können“, unterstreicht sie mit Blick auf Hochbeete im Garten, das gemeinsame Müllsammeln oder das gemeinsame Einkaufen von unverpackten Lebensmitteln für ein gesundes Frühstück.

Nachhaltigkeit soll Normalität werden

Von den Zielen des Landesprojekts ist Hagg überzeugt. Die Kindergartenkinder lernten einen wertschätzenden Umgang mit Natur und Umwelt und beschäftigten sich zum Beispiel damit, wie es Menschen in anderen Ländern gehe, wie dort beispielsweise Früchte, Gemüse oder Baumwolle angebaut würden. Der Beschluss mit Erziehern und Eltern sei im November gefallen. Für den Sommer hofft die Pädagogin auf das Zertifikat. „Die Kinder werden mit dem Nachhaltigkeitsprozess aufwachsen“, sagt sie. Das gebe dem Ganzen ein Stück Normalität und könne deshalb hoffentlich langfristig wirken.