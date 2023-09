Bei einer Fahrt durch den Frickinger Ortsteil Altheim fällt das Gebäude in zitronengelber Farbe gleich ins Auge. Der hervorstechende Standpunkt der früheren Gastwirtschaft „Hirschen“ an der Kreuzung Frickinger- und Hauptstraße lässt seine einstige historische Bedeutung erahnen. Wichtige Verkehrswege führen von hier aus nach Überlingen, Pfullendorf und ins Salemertal. Eine fünfköpfige Erbengemeinschaft der Familie Böttinger ließ das denkmalgeschützte Gebäude nach 15-jährigem Leerstand wieder herstellen. Für die gelungene Restaurierung gab es im April 2015 eine Auszeichnung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Das Baudenkmal mit vier Etagen kann am Sonntag, 10. September, zum Tag des offenen Denkmals besichtigt werden.

Eröffnet wird der Tag mit einem Konzert der Freiburger Harfenistin und Professorin Kirsten Ecke in der Alten Scheune hinter dem Hirschen. Konzertbeginn ist um 11 Uhr. Um 12 und um 15 Uhr können interessierte Besucher einen Blick hinein werfen in das aus dem Jahr 1848 stammende Gebäude. Die Führungen übernimmt Alt-Bürgermeister Joachim Böttinger. Ausgangspunkt ist die restaurierte Alte Scheune. In drei Räumen werden rund 40 Gemälde und Aquarelle aus Privatsammlungen gezeigt. Im Nebengebäude können sich die Gäste bei Wein und Häppchen stärken. Der 2022 mit der Heimatmedaille Baden-Württemberg ausgezeichnete Frickinger Albert Mayer spricht einführende Worte rund um den Denkmaltag und die Historie des Kleinods. Laut dem Heimatforscher lässt sich aus einem Aufsatz des im Frickinger Ortsteil geborenen Paters Benvenut Stengele herauslesen, dass Altheim schon im 13. Jahrhundert zum Kloster Lindau gehörte. Der von der dortigen Äbtissin beauftragte Amann habe auf dem Kellhof Abgaben und Grundzinsen eingetrieben, als Einziger schlachten dürfen und Wein ausschenken.

Er habe die Dorftaverne an ähnlicher Stelle wie das Hirschen-Gebäude bewirtschaftet und als Ortsrichter Streitigkeiten beilegen müssen. Der Name „Hirschen“ taucht laut Mayer erstmals 1876 auf. Nach Besitzerwechseln ging der Dorfgasthof 1894 an einen Wendelin Geiger, Urgroßvater der heutigen Eigentümer. Das Gasthaus schloss im Februar 2003. Heute bieten die Räume Geschäftsleuten ein Domizil.