Wie Bauamtsamtsleiter Markus Vollstädt ausführte, war vor fünf Jahren bereits ein Bauvorbescheid für das Plangebiet erteilt und im Jahr 2020 um drei Jahre verlängert worden. Allerdings sei damals ein Gebäude mit drei Wohneinheiten plus Tiefgarage geplant gewesen. Die nun neu eingereichte Planung sehe den Bau eines Wohngebäudes für fünf Familien und ohne Tiefgarage vor.

Einwände aus der Nachbarschaft

Vollstädt erklärte, das Bauvorhaben füge sich in Bezug auf die Höhe in die Umgebungsbebauung ein. Es sei jedoch, dies auch in Abstimmung mit der Baurechtsbehörde, als kritisch zu beurteilen, was die Trauf- und Wandhöhe angehe. Der Bürgermeister verwies auf mehrere Einwände aus der Nachbarschaft, die bei der Gemeinde eingegangen waren. Leustettens Ortsvorsteherin Antoinette Kieback erklärte, der Ortschaftsrat habe sich bereits gegen das Bauprojekt ausgesprochen, zum einen wegen der Parkplatzsituation, zum anderen aus Sorge um die Privatsphäre der Nachbarn.

Ausschussmitglieder monieren Massivität

Auch die Ausschussmitglieder waren nicht begeistert von der Planung. Johann Müller (CDU) missfiel unter anderem das angedachte Penthaus mit ringsherum laufendem Balkon. „Das passt nicht in unsere dörfliche Struktur.“ Ferner befürchtete Müller, dass die beantragten acht Autostellplätze nicht ausreichen könnten. Das führe dann zu wildem Parken. Probleme mit Nachbarn seien so vorprogrammiert.

Susanne Zerwes (FWV) bemängelte außerdem die Höhe des angedachten Hauses. Ihrem Fraktionskollegen Christian Lorenz war der geplante Baukörper ebenfalls zu massiv. Walter Städele (FWV) sah kritisch, dass aus der Planung eines Drei-Familien-Hauses jetzt ein Projekt mit fünf Wohneinheiten geworden sei. Um der Massivität entgegenzuwirken, müsse das Areal überplant werden.

Ziel ist städtebaulich gute Lösung

Der Bürgermeister schlug mit Blick auf die nächste Ausschusssitzung vor, das Quartier um die Landstraße 12 mit einer Veränderungssperre zu belegen und neu zu überdenken. Ziel sei, zusammen mit allen Beteiligten eine städtebaulich gute Lösung zu finden.