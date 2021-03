Kämmerer Florian Keller legte das Zahlenwerk in jüngster Ratssitzung vor. Demnach werden die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan insgesamt auf 388 200 Euro festgesetzt.

Die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan werden mit 806 100 Euro beziffert. Im Jahr zuvor waren es noch 100 000 Euro weniger. Investiert werden soll in allen Betriebszweigen außer im Bereich Beteiligung. Wie in den vergangenen fünf Jahren liegt der Investitionsschwerpunkt wieder auf dem Bereich Wasser. Im Ganzen sind Investitionen von rund 570 000 Euro vorgesehen. Davon sollen allein 415 000 Euro in das Leitungsnetz fließen. Leitungssanierungen sind unter anderem in der Mühlenstraße/Leimhölzle, in der Hoch- und Niederzone Schützenstraße und in Bruckfelden vorgesehen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erschließung mit rund 120 000 Euro. Dabei geht es hauptsächlich um das Neubaugebiet Schwäppern sowie um die Schlussrechnung zum Neubauareal am Dorfbach.

Kredite von über einer halben Million Euro sind geplant

Finanziert werden soll über ein Darlehen, über die Abschreibungen sowie über die Wasserversorgungsbeiträge. Gemäß Kämmerer betrug der Schuldenstand zum Ende des Vorjahres 2,27 Millionen Euro. Für 2021 sind Kreditaufnahmen von 525 000 Euro für Wasserversorgung und Stromerzeugung geplant. Der Schuldenstand wird voraussichtlich auf rund 2,68 Millionen zum Jahresende anwachsen. Daraus ergeben sich nach Aussage Kellers Schulden von 871 Euro je Einwohner. Damit liege Frickingen über dem Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden. Allerdings unterstrich Keller, dass die Zins- und Tilgungsleistungen von den einzelnen Betriebszweigen eigenständig finanziert werden. Außerdem stehe den Krediten ein Anlagevermögen in Form eines neu sanierten Leitungssystems entgegen.

Pro-Kopf-Verschuldung wächst auch in Folgejahren weiter

Bis Ende 2024 sieht Kellers Finanzplanung bei Investitionen von 811 000 Euro weitere Darlehensaufnahmen von 550 000 Euro im Segment Wasserversorgung vor. Es gehe weiter um das Erneuern des Leitungsnetzes und um beste Versorgungssicherheit. Vorausgesetzt, die Darlehen werden tatsächlich aufgenommen, beliefen sich die Schulden Ende 2024 dann auf 2,83 Millionen Euro. Das entspräche einer Pro-Kopf-Verschuldung von 921 Euro.