von Lorna Komm

Die sogenannten EU-Kautelen sollen eine rechtssichere Ausgestaltung von Einheimischenmodellen bei der Vergabe von Baugrundstücken gewährleisten, erläuterte Bauamtsleiter Markus Vollstädt. Zwar habe die Gemeinde Frickingen noch nie ein Einheimischenmodell verwendet, demzufolge also immer schon Bauland an Einheimische und Auswärtige zum gleichen Preis veräußert, so Vollstädt, trotzdem seien beim Punktesystem und bei den Ortsbezugskriterien Anpassungen an die Leitlinien notwendig gewesen.

Passus über Ehrenamtliches Engagement genauer definiert

Aus Rechtsgründen wurde dabei der Passus zum Ehrenamtlichen Engagement nach dem Muster des Gemeindetags ausformuliert. „Es wird nun genau aufgelistet, welche Ehrenämter berücksichtigt werden“, sagte Vollstädt, „vorher war es etwas nebulös.“ Mitgliedschaften im Gemeinderat, der Feuerwehr oder Sonderaufgaben im Verein seien einige der aufgelisteten Tätigkeiten, die mit Bewerberpunkten honoriert würden. Die Kriterien seien wie bisher auf einem im Internet abrufbaren Formblatt der Gemeinde gelistet, antwortete Bürgermeister Jürgen Stukle auf Nachfrage von Joachim Arnold (FW) zu einem erhöhten Prüfaufwand.

Evelyne Eschbach (FW) interessierte sich dafür, ob die Aktivitäten aktuell zur Bewerberzeit ausgeführt werden müssten. Stukle meinte, dass auch eine Unterbrechung angerechnet werden könne, wenn zum Beispiel ein Bewerber zum studieren vorübergehend weggezogen sei. Es werde bei Paaren aber nur die Tätigkeit einer Person angerechnet, ergänzte Vollstädt auf weitere Fragen Eschbachs.

Verlängerung des Veräußerungsverbots auf acht Jahre

Auf Antrag von Hubert Keller (CDU) wurde das Veräußerungsverbot von fünf auf acht Jahre erhöht. Angesichts der knappen Bauplätze wolle das Ratsmitglied verhindern, dass Wohngebäude nach bereits nach fünf Jahren weiter verkauft werden. Mit knapper Mehrheit wurde für eine Verlängerung votiert, wobei der Rat in Härtefällen weiter von einer Strafzahlung absehen kann.