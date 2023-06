Die Badesaison 2023 im Naturbad des Frickinger Ortsteils Leustetten ist gesichert. Wie Vorstandsmitglied Harald König erklärt, wurde eine geeignete Badeaufsicht für den kurzfristig ausgefallenen Bademeister gefunden. Ab Samstag, 1. Juli bis zum 10. September wird demnach Lis Wojciech die Vollzeit-Badeaufsicht übernehmen. Der Student ist 21 Jahre alt und kommt wie sein Vorgänger ebenfalls aus Polen.

Um den geneigten Badegästen die Zeit bis zur offiziellen Eröffnung zu verkürzen, hat der Förderverein sich um eine Überbrückungslösung gekümmert. Und zwar darf in dem Freibad bei Schönwetter auch bereits an den Wochenenden im Juni ab dem Freitag nach Fronleichnam gebadet werden. Möglich macht das die kurzfristig eingegangene Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Personal, Veranstaltung und Marketing (PVM) Service GmbH mit Sitz in Illmensee. Der Bäderdienstleister um Tobias Kubenz betreut bereits Freibäder in Heiligenberg, Langenargen und Nonnenhorn und wird zunächst im Rahmen eines Bereitschaftsdienstes die Zeit bis zur offiziellen Eröffnung in Leustettens Bad übernehmen.

Ebenso soll PVM die Freizeitvertretung von Lis Wojciech übernehmen. “Wir wollen die Zusammenarbeit mit PVM gerne ausprobieren“, sagt König im Hinblick auf eine mögliche weitere Zusammenarbeit in Zukunft. Die Vergabe an einen Dienstleister komme grundsätzlich teurer, stellt König höhere Personalkosten in Aussicht. Auch beim Strom für die vier vorhandenen Umwälzpumpen plus elektronischen Schieber rechnet König mit deutlich ansteigenden Kosten. Die Eintrittsgelder sollen dennoch nicht höher gesetzt werden. Die seien seit Eröffnung vor 15 Jahren gleich geblieben. Der Förderverein halte das bewusst so, weil das Gremium ein günstiges und charmantes Naturerlebnisbad gerade für Familien mit Kindern bieten wolle.

Wenn am Ende ein Defizit bleibe, springe in der Regel die Gemeinde als Eigner der Liegenschaft ein. „Wir sind aber immer bestrebt, den Kostenball flach zu halten“, sagt Harald König während des Telefonats. Mit der bisherigen Lösung nebst Überbrückung ist der Vorstandsvertreter zufrieden. Das zugehörige Restaurant „Zugvogel“ sei in die Wochenend-Öffnungszeiten eingebunden und werde ab Juli dann mit breiter aufgestellten Öffnungszeiten in die Sommersaison starten.

Der Förderverein bietet für Mitglieder noch weitere Badezeiten an: Dafür müssen diese volljährig und im Besitz einer Jahreskarte sein. Außerdem gilt es, einen sogenannten Haftungsausschluss zu unterzeichnen und 20 Euro Pfand für einen elektronischen Chip zu hinterlegen. Damit kann das Freibadgelände dann morgens zwischen 6 und 11 Uhr und abends von 19 bis 22 Uhr betreten werden.

Aus juristischen Gründen ist es laut Harald König nicht erlaubt, dass Eltern ihre Kinder mitnehmen. Der Zugangschip sei personalisiert und gelte ausschließlich für die jeweils ausleihende Person. Die Chipausgabe erfolgt am morgigen Freitag, 2. Juni von 17 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 3. Juni von 11 bis 12 Uhr im Freibad. Weitere Termine zur Chipausgabe können bei Thomas König per E-Mail erfragt werden: naturerlebnisbad-leustetten@gmx.de