Wenn Haustiere sich auf und davon machen und andernorts gefunden werden, ist die dortige Gemeinde verpflichtet, für die Unterbringung des Fundtieres und gegebenenfalls für dessen medizinische Behandlung zu sorgen. Hauptamtsleiter Markus Vollstädt informierte jüngst im Gemeinderat von Frickingen über diese gesetzlich geregelte Pflicht, die Kosten zu tragen.

Tiere, die in der Gemeinde Frickingen gefunden werden, werden im Tierheim Überlingen untergebracht und betreut. Bislang wurde diese Unterbringung fallbezogen mit der Gemeinde Frickingen abgerechnet. Weil das Team im Tierheim die Arbeit aus Kostengründen nicht mehr leisten kann, soll über eine Vereinbarung eine höhere Kostenpauschale je Einwohner in Frickingen festgelegt werden.

Vorschlag: 1 Euro Pauschale pro Bürger im Jahr

Caroline Meer, Vorsitzende des Tierschutzvereins Überlingen, der das Tierheim in Überlingen betreibt, hatte eine Pauschale von 1 Euro jährlich pro Bürger vorgeschlagen. Frickingen hat rund 3100 Einwohner. Der Vorschlag von Caroline Meer sorgte zunächst für Diskussion im Gemeinderat von Frickingen. Walter Städele (FWV) war der Ansicht, man könne nicht einfach einen pauschalen Betrag ansetzen, obwohl nicht klar sei, wie hoch die tatsächlich anfallenden Kosten sind. „Mir fehlt das Verursacherprinzip“, befand er weiter. Es dürfe nicht sein, dass die Steuerlast für die Bürger steige. Seine Fraktionskollegin Susanne Zerwes sah das ähnlich. „Es ist ungut, dass wir letztlich keine Wahl haben“, kommentierte sie Vollstädts nachdrücklichen Hinweis, dass Fundtiere in den Aufgabenbereich von Gemeinden fallen.

Caroline Meer kümmert sich hier um einen Katzenfindling, dem ein Beinchen amputiert werden musste. | Bild: Tierheim Überlingen

Was sind Fundtiere? Wie in der Vereinbarung zwischen der Gemeinde Frickingen und dem Überlinger Tierheim festgehalten, zählen Wildtiere, Nutzvieh, exotische Tiere, Reptilien und solche, die dem Jagdrecht unterliegen, nicht zu den Fundtieren. Bei einem Fundtier wird davon ausgegangen, dass es ein Zuhause hatte und dem Halter mutmaßlich verloren gegangen ist. Dazu zählen beispielsweise herrenlose Hunde und Katzen sowie Kleintiere wie Kaninchen oder Schildkröten.

Vereinbarung mit einer Gegenstimme beschlossen

Auch CDU-Gemeinderat Uwe Maier befand: „Schade, dass Kommunen die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen.“ Wieder einmal werde die öffentliche Hand zur Kasse gebeten. Andererseits lobte Maier die gute Arbeit des Tierheims. Michael Baader (FWV) sah dies ebenso. „Wir können froh sein, dass sich das Tierheim kümmert.“ Schließlich stimmte das Gremium bei einer Gegenstimme von Walter Städele für die Vereinbarung mit dem Tierschutzverein. Sie soll laut Beschluss rückwirkend zum 1. Januar in Kraft treten und mindestens bis Ende 2023 laufen.

Für die Einwohnerpauschale übernimmt der Tierschutzverein Überlingen den Transport, die Aufnahme, die Unterbringung sowie das Versorgen und Vermitteln der Tiere und dokumentiert die Fundfälle. Enthalten sind in der Pauschale auch Tierarztleistungen. Ferner übernimmt der Verein nach Absprache die Kastration von bis zu zehn wild lebenden Katzen pro Jahr.

Viele der Fundtiere, die im Tierheim Überlingen unterkommen, benötigen tierärztliche Hilfe. | Bild: Tierheim Überlingen

Zahl der Fundtiere aus Frickingen steigt

Auf Nachfrage des SÜDKURIER erklärt Caroline Meer, die Zahl der Fundtiere in Frickingen sei in den vergangenen Jahren gestiegen. Seien im Jahr 2020 noch drei herrenlose Katzen ins Tierheim gebracht worden, habe sich die Zahl der Fundtierzahl ein Jahr später schon verdoppelt. In der ersten Hälfte des laufenden Jahres habe der Tierschutzverein Überlingen schon sieben Tiere aus Frickingen unterbringen müssen.

Beiträge der Gemeinden decken Kosten nicht

Caroline Meer sieht die Beiträge der Gemeinden als Basisbeitrag für ihre Arbeit. Durchschnittlich verweilen Fundkatzen etwa 3,3 Monate im Tierheim – hier komme schnell eine beachtliche Summe je Tier zusammen, sagte Meer. Kosten entstünden durch jeweils eine tierärztliche Untersuchung, das Chippen und Impfen der Tiere sowie Futter und die vorgeschriebene Unterbringung in der eigenen Quarantänestation auf. Hinzu kämen Kosten für Mitarbeiter, Versicherungen und Energie sowie für die Instandsetzung des 1969 erbauten Tierheims und vom Tierschutzgesetz vorgeschriebene Umbauten für den Quarantänebereich. „Wir kommen klar, aber nicht ohne Unterstützung“, betonte Caroline Meer mit Blick auf die geforderte Pauschalzahlung.

Ein Fundhund kostet nach einer Aufstellung des Tierschutzvereins in den 3,3 Monaten, die er durchschnittlich im Tierheim bleibt, rund 2079 Euro. | Bild: Tierheim Überlingen

Das Tierheim in Zahlen

Im Jahr 2021 hat das Überlinger Tierheim 96 Streuner aufgenommen, meist Katzen, sagt Caroline Meer, Vorsitzende des Tierschutzvereins Überlingen. Ein Problem ist auch die unkontrollierte Vermehrung verwilderter Hauskatzen, wie Meer hervorhebt. Die Tiere müssten eingefangen und kastriert werden, um das Katzenelend zu reduzieren. Eine Kastration kostet laut Meer rund 100 Euro.

Die Kosten für einen Fundhund belaufen sich bei einer durchschnittlichen Verweildauer von 3,3 Monaten auf 2079 Euro, bei einer Katze sind es 1050 Euro. Darin enthalten sind die tägliche Betreuung, das Verabreichen von Medikamenten, das Reinigen und Desinfizieren der Unterkunft, Futter, Fahrzeugkosten, Gebühren, Grundstücksteuer, Mitarbeiterkosten, Versicherungen und Energiekosten.

Wer sich für ehrenamtliche Mitarbeit im Tierheim interessiert oder einfach spenden möchte, kann sich auf der Homepage des Tierheims informieren.