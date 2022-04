Die Seniorengenossenschaft Frickingen hat ein rund 3000 Quadratmeter großes Grundstück in der Ortsmitte erworben. Zwischen Austraße und dem Areal hinter der Kirche sollen unter dem Motto „Mittendrin in Frickingen“ Projekte umgesetzt werden, die im Rahmen der Kommunalen Pflegekonferenz entstehen. Es geht darum, ein gutes Leben und Wohnen in der Gemeinde bis ins hohe Alter zu ermöglichen.

Charles Nestelhut als Vorstandsvorsitzender der Seniorengenossenschaft überraschte mit der Neuigkeit beim jüngsten Treffen des Runden Tischs zur Pflegekonferenz. In seiner Funktion als Koordinator der Projektgruppe Wohnen legte er dar, was auf der Fläche mitten im Ort entstehen könnte: Ambulant betreute Wohngemeinschaften könnten auf dem Areal ebenso einen Platz finden wie Mehrgenerationen-Wohnen, Tagespflege und eine Begegnungsstätte mit Café.

Gemeindeverwaltung ist mit im Boot

Es sei klar, dass nicht alles von der bestehenden Seniorengenossenschaft getragen werden könne und es gelte, weitere Kooperationen zu klären, sagte Nestelhut bei einem Besuch im schon bestehenden Genossenschaftsbau. Die Verwaltung sei mit im Boot, ihr gehöre eine angrenzende Grundstücksfläche hinter dem alten Feuerwehrhaus. Die Genossenschaft Seniorenzentrum Frickingen mit Sitz an der Kirchstraße 14a plant selbst ein weiteres Seniorenzentrum mit barrierefreien Wohnungen ebenfalls auf dem jüngst erworbenen Grund. „Primär wegen der langen Warteliste soll ein zweites Haus gebaut werden“, wie Nestelhut berichtete.

So funktioniert das Leben in genossenschaftlicher Gemeinschaft Charles Nestelhut und seine Frau Eva-Maria sind im Januar 2017 in eine der 17 bestehenden, barrierefreien Genossenschaftswohnungen in der dreigeschossigen Seniorenwohnanlage an der Kirchstraße eingezogen. Es gibt Zwei-, Drei- und Vier-Zimmerwohnungen sowie einen Gemeinschaftsbereich. Zu den wichtigsten genossenschaftlichen Rechts-und Wirtschaftsprinzipien zählen unter anderem das Demokratieprinzip sowie die Grundsätze der Selbsthilfe und Selbstverwaltung. „Es ist die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe“, resümiert der 73-Jährige. In dem Genossenschaftsgründer Karl-Heinz Hofele habe er einen guten Freund gefunden. Hinzu komme der Austausch mit Nachbarn. Als Treffpunkt gibt es einen großen und hellen Gemeinschaftsraum. Ferner gestalteten sie gemeinsam ein Ausflugsprogramm und gemeinsame Kaffeenachmittage mit und ohne Vorträge. Jedes Jahr gehe es eine Woche zusammen auf Reisen. In Paris, Bordeaux und im Schwarzwald waren sie schon. Diesmal wollen die Senioren im Juni in den Norden des Elsass fahren. Nicht ohne Stolz sagt Nestelhut, dass es auch nach zehn Jahren noch keine Hausordnung gebe. Anfallende Arbeiten würden von allen umgesetzt. Einen Hausmeister gibt es nicht, lediglich einen Mähroboter haben die 22 Bewohner für das teils unebene Gartengelände von der ersten Dividendenzahlung im Vorjahr angeschafft. Wenn etwas im Haus nicht funktioniere, werde darüber gesprochen. Im Sommer soll das zehnjährige Bestehen der Seniorenwohnanlage aus dem zurückliegenden Coronajahr nachgefeiert werden.

Der geräumige Gemeinschaftsraum nebst Küche wird rege genutzt für gemeinsame Treffen. | Bild: Martina Wolters

Grundstücksflächen vor Ort halten

Das Ganze solle unter der aktuellen Rechtsform der Genossenschaft bleiben. Nestelhut erklärte, die Genossenschaft habe von Anfang an den engen Austausch mit Bürgermeister Jürgen Stukle gesucht. Er betonte, die Gemeinde habe den richtigen Weg eingeschlagen, indem sie versuche, Grundstücksflächen vor Ort zu halten und nicht an Investoren zu vergeben. Nur so könne anschließend bezahlbarer Wohnraum angeboten werden.

Herzenswunsch Mehrgenerationenwohnen

Was die Finanzierung des genossenschaftlichen Grundstückserwerbs angeht, sprach Nestelhut von einem sehr guten Kreditangebot vonseiten der Hausbank. „Mit dem Kauf dieses Grundstücks sind wir kein Risiko eingegangen“, sagte er und unterstrich gleichzeitig, die eG habe in elf Jahren nie rote Zahlen geschrieben. 2021 habe sogar erstmalig eine Dividende von 1,5 Prozent ausgeschüttet werden können. Das Gelände in der Dorfmitte sei attraktiv und wertvoll. „Ich wünsche mir, dass Mitglieder unserer Genossenschaft dort wohnen können, egal ob es sich um Senioren oder um junge Familien handelt“, formulierte der einstige Sozialpädagoge seinen Herzenswunsch.

Die Vorteile des genossenschaftlichen Wohnens liegen für den Vorstandsvorsitzenden auf der Hand. Die Menschen müssten im Alter nicht isoliert in ihren vier Wänden leben, sondern könnten an der Gemeinschaft teilhaben. Die Bewohner müssten keine Angst haben vor Mieterhöhungen, weil die Genossenschaft nicht gewinnorientiert ausgelegt sei. Jedes Genossenschaftsmitglied sei Miteigentümer des bestehenden Seniorenzentrums. Nur den Mitgliedern stehe das Nutzen einer Genossenschaftswohnung zu. Sie erhielten lebenslanges Wohnrecht.

Auch die Frickinger Gemeinde unterstütze die Seniorengenossenschaft und habe Genossenschaftsanteile gezeichnet. Wie hoch die gemachte Einlage ist, sei nicht relevant. Jeder habe nur eine Stimme. Das neue Genossenschaftsprojekt soll über neue Anteile sowie über mögliche Fördermittel finanziert werden.