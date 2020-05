von Lorna Komm

„Die Ratsmitglieder wurden zuvor in einer nicht-öffentlichen Zusammenkunft am 31. März über die Ausschreibungsergebnisse und die Vergabe in Eilentscheidung ausführlich informiert“, erklärte Bürgermeister Jürgen Stukle in der Ratssitzung. Um keine zeitlichen Verzögerungen seitens der Gemeinde zu verursachen, war die Firma Storz als günstigste Bieterin mit dem Bau des Minikreisverkehrs an der K7785 in Frickingen beauftragt worden. Mit den Bauarbeiten wurde bereits am 15. April begonnen. „Sie sollen bis zum Erntebeginn fertiggestellt werden“, begründete Stukle die Dringlichkeit.

Ebenfalls aus Zeitdruck waren die Arbeiten zur Erschließung des Neubaugebiets „Leustetten Süd-Ost“ per Eilentscheidung vergeben worden. Für die Tief- und Straßenbauarbeiten hatte wiederum die Firma Storz aus Ravensburg das günstigste Angebot abgegeben und mit dem Preis von rund 387.000 Euro 30 Prozent unter der Kostenberechnung des Ingenieurbüros gelegen.

Für die Rohrleitungsarbeiten war nur ein Angebot abgegeben worden. Der Auftrag wurde für rund 24.000 Euro an die Firma Walter Unger aus Frickingen vergeben. Ratsmitglied Markus Unger rückte bei diesem Tagesordnungspunkt wegen Befangenheit vom Tisch ab. Die Angebotssumme beim Rohrleitungsbau liege ebenfalls 29 Prozent unterhalb der Kostenberechnung, teilte Stukle mit.