Anstelle eines Festredenmarathons präsentierte sich der Jubiläumsfestakt in der Graf-Burchard-Halle als ungezwungener Abend. All die vielen bedeutenden Momente der vergangenen 50 Jahre aufzuzeigen, hätten den Rahmen eines Abends gesprengt, wie Bürgermeister Jürgen Stukle in seiner Ansprache betonte. Stattdessen hob er die von Heimatchronist Albert Mayer erstellte Jubiläumsbroschüre „50 Jahre Gemeinde Frickingen – eine Erfolgsgeschichte“ hervor. „Sie ist für die nachfolgenden Generationen von unschätzbarem Wert“, bedankte sich Stukle für Mayers „unermüdlichen Einsatz“.

Seine Anerkennung galt auch allen Gemeindemitgliedern, die sich in den 50 Jahren für Frickingen engagiert haben. Seit Januar 1973 formierten sich die vorher selbstständigen Gemeinden Altheim, Leustetten und Frickingen zu einer Einheitsgemeinde. Dass sich alle drei Ortsteile ihre eigene Identität erhalten konnten durch Kinderhausbau in Altheim oder durch Umnutzung des ehemaligen Chlorbades in das Leustetter Naturbad hat nach Ansicht Stukles zu einem guten Zusammenwachsen der Teilorte beigetragen. Es sei ein außergewöhnlich aktives Netzwerk aus Ehrenamtlern, das bis heute wesentlich zum gemeindlichen Erfolg beigetragen habe. Das vom Bürgermeister schon mehrfach hervorgehobene „Wir-Gefühl“ komme überall zum Tragen: In Kommunalpolitik, in Vereinen, DRK, Feuerwehr, in Jugendarbeit oder in genossenschaftlich organisiertem Seniorenwohnen. Dass es in fünf Jahrzehnen nur vier Bürgermeister gab, spricht gemäß Stukle ebenfalls für konstant gutes Miteinander.

Als „zentral wichtigen Baustein für die bemerkenswerte Gemeindeentwicklung“ hob der Bürgermeister die 1984 fertiggestellte Festhalle hervor. So sei eine Begegnungsstätte entstanden, in der Sport getrieben, musiziert und gefeiert werden kann. Eindrückliches Beispiel dafür war der Festakt zum Gemeindegeburtstag selbst. Die Musikvereine aus Altheim und Frickingen unterhielten die Gäste gemeinsam spielend und sorgten für die Bewirtung. Die virtuelle Fotoshow „Außerirdisch schön“ setzte einen festlichen Glanzpunkt. Achim Mende als Fotograf des Projektes zeigte auch nachts neu entstandene Aufnahmen der restaurierten Frickinger Kirche und erläuterte den Einsatz von Drohnen und Ultraleicht-Flugzeugen für seine besonderen Fotografien.

Für heitere Gemütlichkeit zeichnete der geladene Kabarettist Martin Wangler verantwortlich. Als Jubiläumsgeschenk musizierte er unter anderem auf einem sogenannten „Furzfässle“, einem Riesentopf mit Pergament bespannt plus Kochlöffel. Sein Hohelied auf „Bibbeleskäs“ rührte nicht nur Landrat Luca Prayon und die Abgeordneten Volker Mayer-Lay und Klaus Hoher zu Lachtränen. Der ganze Saal juchzte und sang fröhlich mit. Cécile Suter-Näf, Frau des Gemeindeammanns Daniel Suter aus Frickingens Partnerstadt Frick, bekam vom Komödianten eine besondere Aufgabe. Einer Demonstration, wie ein Speckvesper zu schneiden sei. “Speck immer quer: Schwarz, Rot ,Gold“, schob Wangler das „genau richtig geschnittene“ Speckstück in den Mund. Die Schweizerin kaute tapfer, die Festgäste lachten fröhlich.

Beim anschließenden Stehempfang standen die Besucher aus allen drei Teilorten zufrieden beieinander. Schön sei es gewesen, kams aus aller Munde. Daniel Suter aus der Partnerstadt meinte, er beneide seinen Amtskollegen Stukle um das viel beschworene „Wir-Gefühl“. „Dieses Gefühl spüren wir sogar als Gäste“, sagte er gegenüber dem SÜDKURIER. Frickingen bezeichnete er als Heimat. „Heimat ist immer da, wo man sich wohlfühlt und die Menschen einen gut aufnehmen“, so Suters Statement. Jürgen Böttinger, der von 1990 bis 2014 die Geschicke der Gesamtgemeinde geleitet hatte, bescheinigte Frickingen eine hervorragende Entwicklung durchlaufen zu haben. Die Gemeinde ist gut aufgestellt mit einem guten Netzwerk von Wohnen, Arbeiten und Freizeit, lobte der Alt-Bürgermeister.