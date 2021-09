Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes sowie der Freiwilligen Feuerwehren Frickingen und Salem rückten am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Wohnhaus an der Straße Zum Berlepsch aus. Wie die Polizei mitteilt, war ein Schmorbrand an einer Steckdose Ursache für den Alarm.

Ein Kind, das beim Betätigen eines Schalters durch einen Stromschlag eine leichte Verbrennung erlitt, musste vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie hoch der Schaden ausfällt, ist nach Angaben der Polizei aktuell unklar. Ein Techniker kümmerte sich um die verschmorte Steckdose.