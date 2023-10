Zur Vorbereitung auf das vorgesehene Bauprojekt in der Ortsmitte hat der Gemeinderat einen Beschluss zur Änderung des Bebauungsplanes Ortsmitte gefasst. Er soll nach Paragraf 13a Baugesetzbuch als Bebauungsplan der Innenentwicklung in beschleunigtem Verfahren aufgestellt werden. Des Weiteren beschloss das Gremium eine vierwöchige Offenlage der Pläne. Das genossenschaftlich organisierte Frickinger Seniorenzentrum hatte im Vorjahr ein rund 3000 Quadratmeter großes Teilstück des Planbereichs erworben. Dort sollen zwei weitere seniorengerechte Mehrfamilienhäuser entstehen.

Wie Planer Helmut Hornstein erläuterte, sind bei beiden Gebäuden Flachdächer vorgesehen, um eine dreigeschossige Bauweise entsprechend der Höhenvorgaben zu realisieren. Für das gemeindliche Grundstück ist ein Wohn- und Geschäftshaus mit 30 barrierefreien Wohnungen vorgesehen. Im Erdgeschoss des Gebäudes soll ein Pflegestützpunkt der Sozialstation eingerichtet werden. Eine erste Studie stammt vom Stuttgarter Planungsbüro Glück und Partner, das bereits das Rathaus und den bestehenden Seniorenzentrumsbau geplant hatte.

„Das ist ein schönes und zukunftsweisendes Projekt“, kommentierte Bürgermeister Jürgen Stukle das Geplante. “Wir sind uns alle einig, dass wir hinsichtlich des demografischen Wandels gute Lösungen brauchen“, unterstrich Stukle. Er verwies auf den bereits vor Jahren gestarteten Entwicklungsprozess „Gemeinsam im Alter“ sowie die Pflegekonferenz vor eineinhalb Jahren. Stukle begrüßte dazu den Vorsitzenden der Seniorengenossenschaft, Charles Nestelhut und Kooperationspartner Michael Beer vom Linzgaushuttle-Verein in den Zuhörerreihen. Eine Kernaussage aus einer Befragung der Bürgerschaft habe ergeben, dass die Menschen vor Ort in den eigenen vier Wänden älter werden wollen. Allerdings wünschten sie sich die Teilnahme an Angeboten in den Bereichen Mobilität, Dienstleistungen und Wohnen. „Wir sind schon auf einem guten Weg“, resümierte Stukle.

Aus den Reihen des Gemeinderats gab es ebenfalls einhellige Zustimmung. Michael Baader, Evelyne Keller (beide FWV) und Uwe Maier wollten sich nur bei der Baufenstergröße noch nicht festlegen. „Dadurch, dass die Gemeinde Bauträger für das Wohn-und Geschäftshaus ist, müssen wir uns noch nicht festlegen“, sagte Baader. Keller, Baader und Maier ging es darum, eine „vernünftige Stellplatzlösung“ zu schaffen.