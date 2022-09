Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Samstagnachmittag und Montagmorgen über ein Fenster in einen Getränkeladen in der Landstraße in Frickingen eingebrochen. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, durchsuchten die Täter den Laden nach Diebesgut und öffneten gewaltsam einen Tresor.

Polizei sucht Zeugen

Nachdem sie das darin befindliche Bargeld an sich genommen hatten, flüchteten sie. Beim Einbruch richteten die Täter Schaden in Höhe von etwa 3700 Euro an. Die Polizei Salem hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden unter Telefon: 07553/82690.