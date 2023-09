Schon vor dem eigentlichen Beginn am Sonntagmorgen schoben sich die Herbstmarktgäste durch die Frickinger Kirchgasse. Viel kreativ Gestaltetes wie Schmuck, Puppen, Taschen oder herbstliche Blumendekorationen wechselten die Besitzer. Nicole Watermann, die aus gefilzter Schafwolle Elfen, Feen und Ballerinas sowie Edelsteinketten herstellt, zeigte sich äußerst zufrieden mit dem Herbstmarktgeschäft. Die Haushaltshilfe hat nur in den Abendstunden Zeit, Elfen mit Flügelchen herzustellen oder Halbedel- oder Lavasteine auf Schmuckdraht zu ziehen. „Das ist mein Ausgleich zur Arbeit“, sagte die Frickingerin und freute sich über ihren Erfolg.

Nicole Watermann stellt in ihrer Freizeit Elfen, Feen und Ballerinas her. | Bild: Martina Wolters

Susanne Liebold stellt ebenfalls Schmuck aus hochwertigem Kunststoff her. „Im Gegensatz zu dem verregneten Vorjahr, läuft das Geschäft diesmal richtig gut“, sagte die Fußpflegerin. Insbesondere Ketten in blauer Farbe seien der Renner.

Susanne Liebold ist eigentlich Fußpflegerin und lebt ihre kreative Seite bei der Herstellung von Ketten aus. | Bild: Martina Wolters

Auch bei Barbara Schwab lief es richtig gut. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten Kurt Knapp bot die Ex-Altheimerin Deko aus Hagebutten, Äpfeln und getrockneten Blüten an. Konservendosenteile verwendet die gelernte Floristin im Ruhestand genauso wie Schwemmholz.

An rund 70 Ständen stöbern

Den Besucherinnen Anette Larem und Teresa Picariello gefiel die Herbstdekoration. Überhaupt waren die Touristin aus Darmstadt und die Oberuhldingerin begeistert vom Frickinger Herbstmarkttreiben. “Wir sind sehr begeistert“, unterstrich Larem. Ihre Freundin lobte das „große heimische Angebot“. So viele selbst gefertigte Dinge in so einem kleinen Ort sei außergewöhnlich, befand Picariello. Rund 70 Stände luden zum Stöbern und Kaufen. Auch die Frickinger Autorin Lilly Heuer hielt ihre selbst gestalteten Kinderbücher zu familienfreundlichen Preisen bereit. Es gab Honig aus eigenen Imkereien, leuchtend gelbe Bienenwachskerzen und Getöpfertes. Wer sich zwischendurch ausruhen wollte, konnte sogar Kutsche fahren.

Anette Larem und Teresa Picariello bewundern die selbstgemachte Herbstdeko von Barbara Schwab (von links). | Bild: Martina Wolters

Interessante Ideen gab es an dem Stand von Gemeinde und Arbeitsgruppe zum Thema Nachhaltigkeit. Tipps zum Vermeiden von Müll, zu Naturnähe beim Gärtnern und zum Einsparen von Energie gaben dort Anne Gehrmann als Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik sowie Christa Balser, Gottfried Grundler, Astrid Hermann, Gilberte Umurerwa und Jana Heller. Kulinarisch blieben kaum Wünsche offen. Von Burger und Grillwurst über Dinnele und Käsespätzle bis Raclette wurden viele Essenswünsche erfüllt. Zum Nachtisch hielten die Dreckspringer-Narren Apfelküchle bereit. Die Landfrauen lockten mit selbstgebackenen Torten und Zwetschgenkuchen.

Fesch gewandet und bestens gelaunt verkaufen Marcel Pfaff und Regina Grundler Lose für die Herbstmarkttombola. | Bild: Martina Wolters

Das Einzige, von dem es noch mehr hätte geben können, war Schatten. Wegen der hohen Temperaturen waren die Plätze unter der Kastanie oder im Leustetter Schopf wegen ihrer Kühle besonders beliebt. Auch ein kühlendes Fußbad im Bächle genossen einige Marktgäste. Auf der Aktionswiese brannte die Sonne erbarmungslos auf die Retter in Uniformen und ihre vielen begeisterten Zuschauer.

Die Hundevorführungen von DRK und Hauptzollamt Ulm sind einer der Publikumsmagneten des Herbstmarkts 2023. | Bild: Martina Wolters