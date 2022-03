Vor der Bürgermeisterwahl am 13. März hat der amtierende Rathauschef Jürgen Stukle zu einem Rundgang durch Frickingen geladen. Die interessierten Bürgerinnen und Bürger nutzten das persönliche Gespräch für ihre Fragen und Anregungen.

Themen waren neben bezahlbaren Wohnungen auch Begegnungsräume und Tagespflege sowie Hochwasserschutz, Radwege und Verkehrsberuhigung. Die Anregung, auch außerhalb des Wahlkampfes Spaziergänge zu kommunalpolitischen Themen anzubieten, wollte Stukle gerne aufnehmen und das Angebot jährlich einplanen.

Ulrike Cornish: „Ich bin seit Kurzem in Rente. Mit meinem Mann wohne ich seit drei Jahren in Frickingen. Es ist gut hier zu leben. Ich habe bis jetzt nichts auszusetzen. Was mir besonders gefällt, ist die Offenheit in der Gemeinde. Mich interessiert die Pflegekonferenz. Da bin ich in die Gruppe Tagesbetreuung involviert. Außerdem bin ich ehrenamtlich in dem Bürgerselbsthilfeverein Miteinander dabei. Bürgermeister Stukle habe ich angeboten, dass wir in unserem Haus Betreuungsräume frei hätten. Er will sich die Räumlichkeiten ansehen.“ | Bild: Martina Wolters

Joachim Maurer: „Ich lebe seit 1994 in Frickingen und bin der Meinung, wir hatten und haben sehr gute Bürgermeister. Positiv finde ich die vorgehaltene Infrastruktur und, dass hier viel in Richtung alternative Energien umgesetzt wird. Nachhaltigkeit wird hier sehr gefördert. Ich halte es für sehr gut, dass die Grundschule am Standort bleibt. Das ist wichtig, um junge Familien in der Gemeinde zu halten.“ | Bild: Martina Wolters

Guy Cornish: „Ich lebe seit drei Jahren in der Gemeinde. Zuvor habe ich 31 Jahre im nahegelegenen Föhrenbühl bei den Camphill-Schulgemeinschaften gearbeitet. In Frickingen gefällt es mir. Es gibt alles, was man braucht. Es ist eigentlich alles mit dem E-Bike zu erreichen. Mit dem Bürgermeister bin ich sehr zufrieden. Ich schätze seine ökologische Ausrichtung, die Modernität und die Offenheit.“ | Bild: Martina Wolters

Es war eine überschaubare Gruppe, die sich einen Tag nach dem Schmotzigen mit dem Bürgermeister zusammen auf den Weg machte. Vom Rathausplatz führte die Runde zunächst zum katholischen Kindergarten. Stukle informierte über den steigenden Bedarf an Ganztags-Betreuungsplätzen. Weil die Räumlichkeiten in der katholischen Einrichtung nicht ausreichen und saniert werden müssen, fragten sich die Teilnehmer, wie es dort weitergehe. Stukle antwortete, er sei im Gespräch mit dem Träger. Tendenziell ging er von einem Standortwechsel aus.

Als er auf das genossenschaftliche Seniorenwohnen im Nachbargebäude zu sprechen kam, regte Joachim Maurer an, auch an bezahlbare Wohnungen zu denken. Trotz des Genossenschaftsbaus seine die Mietpreise hoch. Gerade für Senioren und insbesondere für solche, die finanziell weniger große Sprünge machen könnten, wären kleinere Wohneinheiten mit günstigeren Mieten wichtig. Joachim Arnold ( FWV), der als einziger Gemeinderat mit von der Partie war, gab dem Bürger recht. Maurer konnte sich auch ein Mehrgenerationen-Wohnhaus gut vorstellen.

Nach wie vor fehlt eine Apotheke

Stukle lotste die Gruppe daraufhin zu dem Gelände hinter der Kirche und dem alten Feuerwehrhaus. Auf dem Areal Dorfmitte sollen die Ergebnisse der Pflegekonferenz umgesetzt werden. Die Arbeitsgruppe unter Leitung von Charles Nestelhut beschäftige sich gerade mit der Thematik, günstigere Appartements anzubieten. Neben einer Tagespflegeeinrichtung könnte in dem Komplex außerdem ein Begegnungscafé entstehen. Ziel sei es zudem, die in Frickingen noch fehlende Apotheke unterzubringen.

Am Standort der neuen Grundschule angrenzend an das alte Schulareal. | Bild: Martina Wolters

Die vorhandenen Angebote schätzten die Anwesenden weitgehend positiv ein. Was ihnen missfiel, war der oft zu schnelle Autoverkehr. Das eine oder andere Hinweisschild oder eine Kontrolle mehr könne eventuell Abhilfe schaffen. Nachgefragt wurde auch der weitere Radwegausbau in Richtung Bruckfelden und die Sicherheit des Hochwasserschutzes. Beim Radwegebau gehe es voran. Was den Hochwasserschutz angeht, verwies Stukle auf die großen Investitionen der vergangenen Jahre, die sich schon bezahlt gemacht hätten.

Der nächste Rundgang mit dem Bürgermeister findet am Freitag, 4. März um 17 Uhr ab Dorfplatz Leustetten statt.