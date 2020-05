Herkömmliche Blutspendeaktionen mit mehreren Hundert Spendern gleichzeitig hat das Deutsche Rote Kreuz (DRK) pandemiebedingt derzeit abgesagt. Trotzdem ist es möglich, Blut zu spenden. Von Montag, 25. Mai bis einschließlich Freitag, 29. Mai wird in der Frickinger Graf-Burchard-Halle mithilfe des DRK Salemertal ein Blutspendezentrum, ein sogenannter Spende-Hotspot, eingerichtet.

Täglich 140 Spendetermine

Jeweils von 14 bis 19 Uhr kann dann Blut gespendet werden, informiert der Ortsverein. Vorausgesetzt der Spendewillige hat sich vorab einen von täglich 140 zur Verfügung stehenden Spendeterminen für eine spezielle Uhrzeit reserviert. Ziel sei es, Abstandsregeln entsprechend der Corona-Verordnungen einzuhalten und Wartezeiten sowie Menschenansammlungen zu vermeiden.

So funktioniert die Terminreservierung



Wer über keinen Internetzugang verfügt, kann sich laut Alfred Kneer, Referent des DRK-Blutspendediensts Baden-Württemberg-Hessen, auch über die kostenfreie Blutspendehotline anmelden unter der Telefonnummer 08 00/119 49 11. Weitere Termine und Informationen gibt es auf:



Das DRK weist darauf hin, dass gespendetes Blut während der Blutspendeaktion nicht auf Sars-CoV-2 getestet wird. Nach derzeitigem Stand der Wissenschaft werde das Virus nicht über eine Blutspende übertragen. Treten innerhalb der nächsten 14 Tage nach Blutabgabe Symptome auf oder wird man positiv auf das Coronavirus getestet, sollte Kontakt zur Blutspendehotline aufgenommen werden.

Weiterhin ändert sich das Spendenprozedere, informiert der Ortsverein: Bevor es losgeht, steht eine Desinfektion der Hände an. DRK-Helfer fragen nach Erkältungssymptomen und danach, ob sich der potenzielle Spender in einem Risikogebiet aufgehalten hat oder mit Covid-19-Patienten Kontakt hatte.

Wer aktuell nicht spenden darf

Menschen, die sich in den zurückliegenden vier Wochen im Ausland aufgehalten haben oder Kontakt zu Sars-CoV-2-Infizierten hatten, dürfen aktuell nicht spenden. Ebenso sind Personen mit Erkältungs- oder Grippe-Symptomen sowie Durchfall ausgenommen. Begleitpersonen und Kinder erhalten ebenfalls keinen Zutritt.

Fiebermessung und Maskenpflicht

Im Anschluss steht noch ein kontaktloses Messen der Körpertemperatur an. Liegt die Temperatur bei 37,5 Grad oder darüber, wird kein Einlass gewährt. Ist die Messtemperatur in Ordnung, geht es weiter mit Anmeldung, Selbstauskunft, Blutentnahme sowie anschließender Ruhezeit jeweils mit ausreichendem Abstand zu anderen Menschen. Wegen der Corona-Verordnungen müssen DRK-Personal und Spender Masken tragen.

Wie der Ortsverein Salemertal mitteilt, werden Schutzmasken am Eingang ausgegeben und dürfen erst nach Verlassen des Gebäudes abgelegt werden. Der gewohnte Imbiss am Ende muss sicherheitsbedingt entfallen. Als Ersatz soll es ein Lunchpaket für den Heimweg geben.

Maßnahmen sollen für größtmögliche Sicherheit sorgen

Maskenpflicht, Desinfektion und gebührender Abstand gewährleisten für Alfred Kneer vom DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen „die größtmögliche Sicherheit aller bei der Aktion Anwesenden“. Dank der strengen Sicherheitsvorkehrungen bestehe kein erhöhtes Risiko, sich bei der Teilnahme an Blutspendeterminen mit dem Coronavirus anzustecken.

Covid-19-Genesene gesucht Zusätzlich zu normalen Blutspenden ist das DRK auf der Suche nach solchen Spendern, die eine Corona-Infektion nachweislich auskuriert haben und bereit sind, Blutplasma zu spenden. Der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen hat eine bundesweite medizinische Studie zur Behandlung von Covid-19-Patienten mit Rekonvaleszentenplasma initiiert. Ziel ist es, herauszufinden, ob Blutplasma mit den Antikörpern genesener Patienten zur Behandlung schwer erkrankter Covid-19-Patienten eingesetzt werden kann. Die Plasmaspenden finden an gesonderten Terminen statt. Auf dieser Internetseite kann vorab geklärt werden, ob die entsprechenden Voraussetzungen für eine Blutplasmaabgabe erfüllt sind. Infrage kommende Spender können sich beim DRK melden, über die hier hinterlegte Internetadresse oder die Telefonnummern 07 31/15 00 und 08 00/100 40 66.

Wichtig ist laut Kneer, dass gerade in Pandemiezeiten weiter Blutkonserven für Schwerkranke und Unfallopfer zur Verfügung gestellt werden können. Blutprodukte seien nur kurzfristig haltbar. Wegen des Corona-Lockdowns hätten keine langfristigen Vorräte angelegt werden können.

Bedarf an Blutpräparaten steigt

Mit der Lockerung der bundesweiten Schutzmaßnahmen werden gemäß DRK-Blutspendedienst in Krankenhäusern auch wieder vermehrt Operationen durchgeführt. In der Folge steige dort der Bedarf an Blutpräparaten ebenfalls rasant an.

Die Blutspendedienste des Deutschen Roten Kreuzes versorgen Kliniken jährlich mit rund 3 Millionen Vollblutspenden. Damit werden etwa 75 Prozent der notwendigen Blutversorgung Deutschlands gesichert.

Regionale Hotspots an verschiedenen Stellen eingerichtet

Um auch in Corona-Zeiten weiter lebenswichtige Blutpräparate vorhalten zu können, werden Blutspendewillige aus dem Einzugsgebiet rund um das Salemertal aufgerufen, die einwöchige Blutspendeaktion in der Frickinger Graf-Burchard-Halle in der Lippertsreuterstraße 12 zu unterstützen. Es sei allerdings nicht zielführend, wenn Menschen beispielsweise aus dem Allgäu anreisten, so Kneer. Es würden an verschiedenen Stellen regionale Hotspots eingerichtet.