Regen tröpfelt. Die zu betreuenden Schüler Moritz, Sebastian und Nico machen gerade Pause und haben in dem früheren Überlinger Beach-Bus auf dem Gelände des Naturateliers Platz genommen. Gemeinsam mit ihrem langjährigen Lehrer Felix Bockemühl besprechen die jungen Männer mit Assistenzbedarf die Aufgaben, die jeder von ihnen noch erledigen sollte.

Moritz bereitet mit seinem pädagogischen Betreuer Felix Bockemühl ein Ausstellungsobjekt für die Geburtstagsfeier vor. | Bild: Martina Wolters

Der 21-jährige Moritz arbeitet lieber auf dem weitläufigen Ateliergelände, als zur Schule zu gehen. „Hier ist die Stimmung besser“, sagt er. Sein Betreuer nickt und meint, für den jungen Mann sei die Zeit allmählich reif, den nächsten Schritt in Richtung Selbstständigkeit zu machen. Leider hatte Moritz bis jetzt noch nicht so viel Glück wie sein gleichaltriger Schulkollege Nico. Stolz zeigt der die Unterlagen seiner neuen Bleibe. Er zieht in eine Einrichtung nach Bayern, wo er einen Wohn- und Arbeitsplatz gefunden hat.

Beim Beseitigen von Unkraut ist Sebastian in seinem Element. | Bild: Martina Wolters

Die Schüler werkeln, malen und schreinern, je nach Fähigkeiten

In den vergangenen beiden Jahren haben die jungen Männer mit dem Heilerziehungspfleger Felix Bockemühl und dem Arbeitserzieher Sven-Olaf Knoll darauf hingearbeitet, in die Gesellschaft hinauszugehen. Morgens drei Stunden und nachmittags eineinhalb Stunden haben sie hier gewerkelt, gemalt oder geschreinert, je nach Fähigkeiten. Es gehe in der Berufsschulstufe darum, Technik, Ausdauer und Konzentration zu schulen. „Dazwischen gibt es immer wieder kleinere Lerneinheiten“, sagt Bockemühl. So gingen die Fähigkeiten nicht verloren.

Das Gelände mitten in der Natur scheint wie geschaffen für Kunst und Kultur. | Bild: Martina Wolters

Das Naturatelier wird 15 Jahre alt Den Draußen-Ort mitten im Grünen mit fantastischem Ausblick über das Salemertal gibt es nunmehr seit 15 Jahren. Der Name des Naturateliers der Camphill-Schulgemeinschaften ist Programm. Wer sich hier umschaut, merkt, dass hier Natur und Kunst eine Verbindung eingehen. Es ist ein Ort der Begegnung für jeden Interessierten mit oder ohne Handicap. Seit der Gründung haben die Schulgemeinschaften sich die ehemalige Müllhalde zu eigen gemacht. Gemeinsam mit Künstlern und Handwerkern haben sie einen Aufenthaltsort geschaffen, in dem weitgehend selbstbestimmt gearbeitet und gelernt werden kann. Sein Anliegen sei es, einen Rahmen zu schaffen, der Menschen anregt, kreativ tätig zu werden. „Ich glaube, dass jeder Mensch das Bedürfnis hat, sich auszudrücken und so ist Kunst für mich die Möglichkeit eine Sprache ohne Worte zu sprechen“, erklärt Felix Bockemühl das Wirkprinzip im Naturatelier. Der Mitgründer und langjährige Lehrer will selbst noch einmal schöpferisch tätig werden. Er möchte ein Bildhauer-Studium beginnen und seine bisherige Wirkungsstätte dafür verlassen. Im Rahmen des Festes zum 15. Geburtstag des Kulturraums in Golpenweiler will er zurückblicken auf das, was sich seit der Gründung im Jahr 2006 getan hat, und seinen Abschied verkünden. Auch Bürgermeister Jürgen Stukle wird am Freitag, 16. Juli ab 17 Uhr anwesend sein. Gefeiert wird mit Musik von der Wegbegleiterin Dorle Ferber und Andreas Haslacher. Für kulinarische Einlagen sorgt der Cateringservice Extra-Ohr-Dinner. Bockemühls Schüler werden ebenfalls mitfeiern.

Sebastian ist die Arbeit wichtig und er fühlt sich dabei frei

Sebastian zum Beispiel, der nach einer schweren Krise zum Naturatelier gefunden habe, ist seit vier Jahren an dem ruhigen Ort im Frickinger Ortsteil. Damit er seine guten schulischen Fähigkeiten anwenden kann, bekommt er regelmäßig Schreib- und Rechenaufgaben in Kombination mit praktischen Arbeitsaufträgen, wie beispielsweise das Ablesen von einem Meterstab. Am allerliebsten ist Sebastian aber mit dem Freischneider unterwegs, um Unkraut zu schneiden. Die Arbeit ist wichtig und er fühlt sich dabei frei, wie er erzählt.

Der frühere Überlinger Beach-Bus dient im Naturatelier als Besprechungs-, Pausen- und Arbeitsraum. | Bild: Martina Wolters

Naturatelier bietet auch Teilhabe an der Gesellschaft

Bei Workshops mit Künstlern oder bei Veranstaltungen sind die Naturatelier-Schüler ebenfalls mit dabei. „Das Naturatelier fungiert dabei als eine Art Membran, die die Schüler mit dem Draußen verbindet.“ Es sei ihre Teilhabe an der Gesellschaft. Reinhard Wein, Geschäftsführer der Camphill-Schulgemeinschaften, und der Pädagoge Felix Bockemühl haben den alternativen Kreativraum seinerzeit mit der Intention ins Leben gerufen, Menschen mit und ohne Behinderung den Raum zu bieten, sich künstlerisch weiterzubilden. Das Ateliergebiet fungiere als Plattform, die eigenen Kunstwerken einem Publikum zu präsentieren, und das seit 15 Jahren.