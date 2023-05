Die Freibadsaison von Juni bis September steht kurz bevor. Auch der Förderverein Naturerlebnisbad in Frickingen-Leustetten steht in den Startlöchern. Damit die Badesaison eingeläutet werden kann, fehlt aber noch eine Badeaufsicht. Der fest eingeplante polnische Bademeister hatte nach Angaben von Vorstandsmitglied Harald König einen Unfall und kann die daher Stelle kurzfristig nicht antreten.

Harald König wünscht sich wie seine Kollegen vom Fördervereinsvorstandsteam des Naturbads eine schnelle Lösung für das Badeaufsichtsproblem. | Bild: Familie König

„Ohne Badeaufsicht können wir nicht starten“, bringt König die Problematik auf den Punkt. Denn obwohl die aktuell 200 Vereinsmitglieder viele Arbeiten im Freibad übernehmen, benötigt das „Bädle“, wie das Freibad liebevoll bezeichnet wird, einen Bademeister, der an Werk- wie an Sonn- und Feiertagen den Badebetrieb beaufsichtigt.

Bei Sommerwetter ist das „Bädle“ gut besucht. | Bild: Elke Siegel

Neben der Badeaufsicht und notfalls Erste-Hilfe-Maßnahmen gehört zu den Aufgaben des Bademeisters beispielsweise auch, die Wasserqualität im Auge zu behalten. Das rein biologisch betriebene Bad kommt ohne Chemie aus. Ebenso müssen die technischen Anlagen überwacht und Störungen umgehend gemeldet werden. Da das Kinderplanschbecken täglich frisches Wasser bekommt, gehört auch das Ablassen, Reinigen und neu Befüllen zum Bademeisterjob. Hinzu kommt das Säubern des Schwimmbeckens sowie die Pflege der Sanitär- und Außenanlagen.

Über das Naturerlebnisbad Das Naturerlebnisbad Frickingen feiert dieses Jahr seinen 15. Geburtstag. Am 22. Juni 2008 wurde es geweiht und eröffnet, nachdem viele Einwohner bei Sanierung und Umbau des Vorgängerbades mitgewirkt hatten. Ein Förderverein gründete sich, der mittlerweile aus 200 Mitgliedern besteht. Der gleichberechtigte Vorstand des Fördervereins setzt sich zusammen aus Thomas Feiler, Ingo Henrichs, Antoinette Kieback, Harald König, Thomas König, Thomas Vögtle und Ricarda Zachert. Das Freibad wird vom Verein in Eigenregie organisiert und finanziert. Die Finanzierung läuft über Bade- und Pachteinnahmen plus Mitgliedsbeiträge. Erst bei notwendigen größeren Investitionen erfolgt ein Antrag auf Unterstützung bei der Gemeinde. Öffnungszeiten Naturerlebnisbad Das Naturerlebnisbad ist von 27. Mai bis 10. September jeweils von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Das zugehörige Bistro Zugvogel ist unabhängig davon ab 1. Mai freitags und samstags von 11 bis mindestens 21 Uhr, sowie sonntags von 11 bis 19 Uhr. Am Samstag, 20. Mai bleibt das Bistro wegen einer privaten Feier geschlossen. Badeaufsicht gesucht Wer ein Rettungsabzeichen in Silber oder ein vergleichbares internationales Wasserrettungsabzeichen besitzt und mindestens 18 Jahre alt ist, kann sich als Bademeister im Naturerlebnisbad bewerben per Mail an naturerlebnisbad-leustetten@gmx.de. Interessierte können laut Verein in Vollzeit, Teilzeit oder als geringfügig Beschäftigte eingestellt werden.

Eine geeignete Person als Aufsicht für das Naturerlebnisbad zu finden, wird laut Harald König nicht einfach sein. Der Markt für Badeaufsichten sei derzeit angespannt. Allerorts werde gesucht. Daher haben er und seine Vorstandskollegen bereits über alternative Lösungen nachgedacht.

Demnach ist eine Kooperation mit den Rettungsschwimmern der DLRG Salemertal denkbar. Erste Gespräche habe es bereits gegeben. Eine weitere Möglichkeit wäre es, künftig auf entsprechend ausgebildete Mitarbeiter der Gemeinde zurückzugreifen. „Uns ist es in jedem Fall wichtig, den Badebetrieb stabil und zukunftsfähig zu machen“, betont König.

Der Förderverein des Frickinger Naturerlebnisbads hofft darauf, das idyllisch gelegene Naturbad pünktlich zur Saison öffnen zu können. | Bild: Thomas König

Das Vorstandsgremium hofft nun auf Bewerber, damit ihr „Bädle“ pünktlich in die neue Saison starten kann. Andernfalls bleibe nur die Nutzungsoption für Mitglieder. Diese unterschreiben einen entsprechenden Haftungsausschluss und können dann früh morgens oder spät abends schwimmen gehen.