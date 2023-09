Der Frickinger Apfellauf findet am Dienstag, 3. Oktober, zum fünften Mal statt. Die Initiatoren Josef Baader, Bürgermeister Jürgen Stukle und Kulturamtsleiterin Birgit Bergmüller hoffen erneut auf guten Zuspruch. 225 Sportbegeisterte waren im vergangenen Jahr dabei. Das Trio ist gespannt, ob die Quote von fast 500 Sportlern wie beim ersten Apfellauf noch einmal erreicht werden kann.

Bei dem Sportevent am Tag der Deutschen Einheit rund um das HSM Sportzentrum können wieder Walker, Läufer und Mountainbiker an den Start gehen. Eine Neuerung gibt es beim gleichzeitig stattfindenden Benefizlauf der Kindergarten- und Grundschulkinder. Waren bisher nur Frickinger Kids zugelassen, dürfen nun auch Kinder aus umliegenden Gemeinden mitlaufen. Anmeldungen dafür laufen über die Frickinger Schulen und Kindergärten oder am Lauftag selbst bis 30 Minuten vor dem Start um 9 Uhr direkt vor Ort.

Die Lauf-,Walk- und Radelstrecken sind gleich geblieben. Gefahren, gelaufen oder gewalkt wird auf festgelegten Strecken in der Au beziehungsweise auf den Höhen rund um Frickingen. Die Zeitnahme erfolgt über kontaktlosen Datenaustausch per RFID (Radio-Frequency Identification). Laufsportler und Walker haben die Wahl zwischen einer fünf- und einer zehn-Kilometer-Strecke. Mountainbiker können zehn oder 20 Kilometer lang in die Pedale treten. Ab 8.30 Uhr wird das Team um Birgit Bergmüller im Wettkampfbüro beim Sportzentrum am Aubach die Startnummern ausgeben.

Der Startschuss für die Mountainbiker fällt um 10 Uhr. Die Läufer starten um 11.30 Uhr, die Walker zehn Minuten später. Die Siegerehrung ist mittags um 13.30 Uhr angesetzt. Die jeweils Erstplatzierten erhalten ein Geschenk. Für alle Teilnehmer werden während der Wettbewerbe Gratisgetränke ausgegeben. Von jeder Startgebühr gehen Spenden an das Projekt Brotlauf von der Organisation Brot für die Welt. Die Initiatoren erwarten erneut ein „spannendes Event für die ganze Familie.“