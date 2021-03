Stadtplaner Helmut Hornstein kommentierte die Einwände. Von privater Seite gab es zwei Stellungnahmen. Ein Einwand betraf den Schwedengarten als Erschließungsstraße. Das sei für die Anwohner unzumutbar und müsse gestoppt werden. Von Planerseite hieße es dazu, es würden lediglich 13 weitere Grundstücke erschlossen und es sei kein Durchgangsverkehr zu befürchten. Eine zweite private Eingabe dreier Anwohner fasste die Sorge zusammen, dass ein vorhandener Feldweg im Rahmen der neuen Besiedelung zu einer Straße ausgebaut werde. Hornstein sagte, ein Ausbau des Wirtschaftsweges als Erschließungsstraße sei nicht vorgesehen. Der Weg sei im Bebauungsplan ausdrücklich als Wirtschaftsweg geführt.

Interessenkonflikt: Neubausiedlung und Landwirtschaft?

Landratsamt und Regierungspräsidium Tübingen vermissten in ihren Eingaben einen deutlichen städtebaulich-räumlichen Zusammenhang zwischen Neubaugebiet und dem bisherigen Siedlungsbereich. Dem widersprach der Planer. Das Plangebiet schließe sowohl im Westen wie im Südwesten unmittelbar an die vorhandene Bebauung an. Die Obstwiese zwischen Bestandsbebauung und dem neuen Wohngebiet wertete Hornstein nicht als Zäsur, sondern als verbindendenden Bestandteil des Wohnquartiers. Dieses werde in sich schlüssig weiterentwickelt und die Wiese bilde die zentrale Mitte, argumentierte Hornstein. Die von Behördenseite formulierte Sorge, durch die Nähe von Neubebauung und landwirtschaftlichen Nutzflächen komme es zu Belastungen durch Lärm und Spritzmittel, wollte Hornstein ebenfalls nicht stehen lassen. Er vertrat die Meinung, in einem landwirtschaftlich geprägten Ort gehörten solche Geräusche dazu und der eingeplante 20-Meter-Abstand zur nächsten Intensiv-Obstanlage müsse ausreichen.

Die Polizeibehörde Ravensburg stieß sich daran, dass die Erschließungsstraße Schwedengarten auf Anliegerverkehr beschränkt werden solle. Dazu werde es von der Verkehrsbehörde Friedrichshafen eine weitere Stellungnahme geben. Das Gemeinderatsgremium entsprach den Vorgaben des Landschaftsarchitekten, billigte die Planung und fasste den Beschluss, den Bebauungsplan auszulegen.