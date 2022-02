Wenn am 13. März in Frickingen ein neuer Bürgermeister gewählt wird, wird nur ein Name auf dem Wahlzettel stehen: Amtsinhaber Jürgen Stukle ist der einzige Bewerber um das Amt.

