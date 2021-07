Frickingen vor 1 Stunde

Ärger um ein abgelehntes Baugesuch für ein Fünf-Familien-Haus

Der Frickinger Unternehmer Karl-Heinz Strasser will in Leustetten ein Fünf-Familien-Haus bauen. Doch der Technische Ausschuss lehnte das Baugesuch ab: Das Gebäude sei zu massiv. Strasser kann die Entscheidung nicht verstehen, denn er hat bereits einen positiven Bauvorbescheid für ein Drei-Familien-Haus an derselben Stelle – und das sei identisch dimensioniert wie das abgelehnte Projekt.