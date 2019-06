Die zweite kleine Kulturfete findet am Sonntag, 30. Juni, von 12 bis 17 Uhr auf dem Schulgelände der Camphill Ausbildungen, Lippertsreuter Straße 14a, in Frickingen statt. Im Mittelpunkt steht die Idee von einem großen Picknick, so eine Pressemitteilung. Jeder Gast bringt eine Spezialität aus seiner Heimat oder auch einfach sein Lieblingsgericht mit. Die Speisen werden an einer langen Tafel untereinander geteilt.

Menschen an einen Tisch holen

Die Kulturfete möchte Menschen aus unterschiedlichen Kulturkreisen und Generationen an einen Tisch holen. So kann man nicht nur Gerichte probieren, die man vielleicht vorher noch gar nicht kannte, sondern auch neue Menschen kennenlernen und ins Gespräch kommen. Rundherum gibt es auch wieder ein Rahmenprogramm. Neben der Blaskapelle Lautenbach konnten die Camphill Ausbildungen die Trommelgruppe „Akongo Percussion“ und die Rockband „The Crazy Skiddles“ gewinnen.

Die Galerie CE8 aus Überlingen präsentiert das Projekt „Unerhört“ und es gibt verschiedene Workshops zum Mitmachen. Auch die neu eröffnete Schreinerei der Dorfgemeinschaft Hermannsberg öffnet an diesem Tag ihre Türen. Im Info-Café informieren die Camphill Ausbildungen zudem über ihre verschiedenen Bildungsangebote und freie Stellenangebote der Kooperationspartner.

Ausstellung „Natur und Geistigkeit“

Vom 30. Juni bis 30. Juli ist außerdem die Ausstellung „Natur und Geistigkeit“ der türkischen Künstlerin Sibel Aslanbay parallel im Schulgebäude der Camphill Ausbildungen und im Rathaus Frickingen zu sehen. Die Vernissage findet am Sonntag bereits um 11 Uhr im Frickinger Rathaus statt. Ingo Nitzsche, freier Ausstellungskurator, übernimmt die Einführung. Das Ensemble Blanche Flur umrahmt die Vernissage musikalisch. Schon im Jahr 2016 zeichnete sich Nitzsche laut Mitteilung aus der Verwaltung für eine Ausstellung im Rathaus verantwortlich. Künstlerin Sibel Aslanbay ist Absolventin der Fakultät für Bildende Kunst, Abteilung Malerei, an der Bülent-Ecevit-Universität von Zonguldak in der Türkei. Ende 2018 eröffnete sie ein Atelier in Stühlingen.