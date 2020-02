Frickingen vor 1 Stunde

Zwei Einbrüche in einer Nacht: Unbekannte richten in Frickinger Grundschule und an einem Dönerstand viel Schaden an

Gleich zwei Einbrüche gab es in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Gemeinde Frickingen: Unbekannte brachen zum einen in die Grundschule ein. Zum anderen öffneten sie gewaltsam die Tür eines Imbissstandes auf einem Parkplatz in Schulnähe. An beiden Tatorten richteten die Unbekannten in Relation zur finanziellen Ausbeute deutlich höhere Schäden an.