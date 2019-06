Ein Wohnanhänger hat sich am Donnerstagvormittag am Ortsausgang Leustetten selbstständig gemacht und einen Unfall mit Schaden in Höhe von 3500 Euro verursacht. Wie die Polizei berichtet, löste sich der Anhänger gegen 10.15 Uhr aus bislang unbekannter Ursache von einem in Richtung Weildorf fahrenden Peugeot und prallte dann gegen die Begrüßungstafel „Willkommen in Leustetten„. Dabei wurden der Wohnanhänger und die Tafel beschädigt, so die Polizei. Verletzt wurde niemand.