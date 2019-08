Das neue Trio Blanscheflur spielt alte und experimentelle Musik. Bevor Claire-Marie Dreiseitl, Christine Kallenberg und Sarah Kellog etwas zu Gehör bringen, vertiefen sie sich intensiv in historisches Text- und Notenmaterial. Auch der Ensemble-Name geht auf eine Quellenrecherche zurück.

Oft sind es Personen aus der Historie, die die drei Frauen aus Frickingen faszinieren. Ist das Sujet ausgemacht, wird recherchiert. „Es zeichnet uns aus, dass wir zu den Quellen gehen“, ist Kallenberg überzeugt. Die Sprache der Urtexte sei unerheblich. “Wir haben keine Angst vor fremder Sprache, egal ob lateinische, oxzitanische oder mittelhochdeutsche.“ Für die studierte Ärztin stellt gerade „das Eintauchen mit allen Sinnen in eine andere Zeit“ das Faszinierende ihrer musikalischen Arbeit dar.

Der Trioname war gefunden

Bei einer ihrer Recherchen zu der mittelalterlichen Sagengestalt Parzifal stieß Kellog auf die mittelalterliche Liebesgeschichte zwischen dem heidnischen Königssohn Flore und der christlichen Sklavin Blanscheflur. Das Idealbild des Romans von Konrad Fleck, dass Vollkommenheit nur durch reine, aufrichtige Liebe entstehe, gefiel den Musikerinnen. Der Trioname war also gefunden.

„Ich bin vor allem Stimme,“ sagt die Gesangspädagogin über ihre Rolle im Trio. | Bild: Martina Wolters

An einem Beispiel erläutert Kollegin Sarah Kellog die Herangehensweise der Gruppe. „Mein Herzenswunsch war es, mich mit Paracelsus zu beschäftigen“, erzählt die therapeutische Sprachgestalterin. Statt bloß einen Film über den streitbaren Naturheilkundler anzuschauen, habe sich die Gruppe in die Schriften und Werke eingelesen.

„Da haben wir ihn erst richtig kennengelernt.“ Erst dann sei die Frage nach der musikalischen Ausgestaltung gekommen. Denn die Musik in den historisch-biografischen Programmen des Ensembles spielt zwar eine große Rolle, „aber immer in Kombination mit Sprache, Texten, Gefühl und Atmosphäre“.

Im Beruf arbeitet Therapeutin Sarah Kellog vor allem mit Sprache und Schauspiel, im Ensemble spielt sie unter anderem die Quinterne. | Bild: Martina Wolters

Das Dreiergespann entschied sich im Fall des „launischen Menschen Paracelsus“ unter anderem für Klangimprovisationen plus Begleittexte. Denn experimentelle und alte Musik schließen sich für Dreiseitl, Kallenberg und Kellog keinesfalls aus, sondern ähnle einander. “Beide sind puristisch“, unterstreicht Kallenberg. Und mit beiden könnten „ohne großes Orchester wunderbare Klänge erreicht werden“. Als eine Art Experiment sehen die Musikerinnen überhaupt jedes neue Umsetzen historischen Quellenmaterials.

Fundus für die Stücke

Aufgrund oft nur rudimentärer Vorlagen gilt es für sie, “sich dem musikalischen Geheimnis zu nähern und es trotzdem zu bewahren“. Hilfreich sei dabei die zweijährige Fortbildung für mittelalterliche Musik an der hessischen Akademie Burg Fürsteneck, die Kellog und Kallenbach absolvieren.

Dort werde die ganze musikalische Landschaft Europas chronologisch behandelt. „Das ist ein super Fundus für unsere Stücke“, findet Dreiseitl. Die ausgebildete Gesangspädagogin ist „vor allem Stimme“ in der Gruppe. Allmählich tastet sie sich auch an die von ihren Musikerkolleginnen beherrschten historischen Instrumente heran. Zum Instrumentarium gehören Portativ, Flöte, gotische Harfe und Quinterne.

Die Ärztin Christine Kallenberg übernimmt bei Auftritten neben Gesang auch Blockflöte und wie hier das Portativ. | Bild: Martina Wolters

Obwohl das Trio erst seit Kurzem besteht, ist die Nachfrage schon groß. Nach der Teilnahme bei den Tagen alter Musik in Bermatingen im Juli treten sie am 22. September um 16 Uhr im Kloster Beuron auf. „Gesänge der Hildegard von Bingen“ stehen auf dem Programm. Gemeinsam mit Bruder Jakobus Kaffanke soll es Hintergründe, Lyrik und Kompositionen rund um die Universalgelehrte geben.

Auftritt zum Überlinger Stadtjubiläum

Im kommenden Jahr wird das Trio auch im Rahmen des Überlinger Stadtjubiläums zu hören sein. Am 10. Juli 2020 wollen die drei Frauen in der Mutterkirche in Aufkirch 1250 Jahre Überlingen „musikalisch spürbar machen“.

Zu den Personen Die 1983 geborene Claire-Marie Dreiseitl lebt in Owingen und hat zwei Kinder im Alter von drei und fünf Jahren. Sie studierte an der Musikhochschule Folkwangen Gesangspädagogik und arbeitet als Gesangslehrerin, Stimmtherapeutin und Chorleiterin. „Singen ist mein Leben“, sagt sie über ihre Beziehung zur Musik.

