Für den täglichen Bedarf der Bauhofmitarbeiter soll über den Zeitraum von vier Jahren ein Diesel-Kastenwagen geleast werden. Der Gemeinderat stimmte einer monatlichen Leasingrate bis maximal 230 Euro netto zu. Dem Antrag von Hubert Keller (CDU), einen zusätzlichen Vertrag über Wartung und Reparaturdienst abzuschließen, stimmten seine Kollegen zu.

Dienstwagen des Hausmeisters wird umgestellt

Um Erfahrungen mit einem reinen Elektroantrieb zu sammeln, soll der Dienstwagen des Hausmeisters in Zahlung gegeben werden und ein Elektroauto angeschafft werden. Die Entscheidung für ein entsprechendes Modell soll in einer der nächsten Sitzungen des Gemeinderats fallen. Stukle unterstrich, von der Anschaffung eines Elektrofahrzeugs für den Bauhof müsse momentan noch Abstand genommen werden, weil die Zuladung auf einem Anhänger für die Einsätze noch zu gering sei. Er hoffe jedoch auf ein zügiges Voranschreiten der technischen Entwicklung in den kommenden vier Jahren. Grundler lobte, es sei ein guter Schritt, zumindest einen Teil des Fuhrparks umzustellen.