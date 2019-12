Frickingen-Altheim vor 2 Stunden

Verdiente Mitglieder des Musikvereins Altheim erhalten Auszeichnungen

Im Rahmen des Festlichen Konzerts des Vereins hat der Präsident des Blasmusikverbandes Bodenseekreis Ehrennadeln an langjährig engagierte Musiker verliehen. Im kommenden Jahr steht das erste internationale Blasmusiktreffen der Bodenseeländer in Überlingen an.