Frickingen Bei der Sportstätte am Aubach geht es voran

In den Sommerferien soll es mit den Arbeiten am Gemeinschaftsprojekt von Gemeinde und Spielgemeinschaft F.A.L. losgehen. Die gesamte Verbesserungsmaßnahme soll 134 000 Euro kosten. Bürgermeister Jürgen Stukle hofft auf bis zu 80 000 Euro an Fördergeldern.