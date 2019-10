In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sind noch unbekannte Täter in eine Schlosserei an der Frickinger Straße eingebrochen. Nachdem zunächst die im Rolltor integrierte Tür aufgehebelt wurde, gelangten die Täter in die Werkstatt, berichtet die Polizei. Weitere drei Türen wurden gewaltsam geöffnet, um in die Büroräume zu gelangen. Dort entwendeten die Unbekannten aus einem Stahlschrank Silbermünzen und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise oder verdächtige Wahrnehmungen können an das Polizeirevier Überlingen, Telefonnummer 0 75 51/80 40, gemeldet werden.