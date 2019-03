Frickingen vor 3 Stunden

Sechs Männer und Frauen kandidieren bei der Kommunalwahl für die CDU

In Frickingen tritt die CDU mit einer eigenen Liste zur Gemeinderatswahl am 26. Mai an. Die amtierenden Gemeinderäte Johann Müller und Uwe Meier stellen sich erneut dem Wählervotum, zwei weitere Männer und zwei Frauen möchten ebenfalls im Gemeinderat aktiv sein.