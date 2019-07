von Mardiros Tavit

„Fridays For Future goes Frickingen„: Mit diesem Slogan hatten die Kinder zur ihrer Klima-Demo nach Frickingen eingeladen. Seit März gehen die Rickenbacher Kinder monatlich einmal auf die Straße – in ihrem Salemer Teilort. Nun verließen sie ihre Heimatgemeinde und demonstrierten in Frickingen.

Salem Fridays for Future: Rickenbacher Klima-Kinder wandern für die Bienen Das könnte Sie auch interessieren

In Frickingen waren insgesamt ein paar weniger Kinder dabei. Die Hälfte der Demonstranten kam aus dem Ort selbst. Der harte Kern der Rickenbacher FFF-Schülerbewegung war aber nichtsdestotrotz lautstark vertreten. Nach vier Demonstrationen haben die Klima-Kinder eine Art Choreografie für ihre Demonstration entwickelt: Begrüßung, Absingen ihres eigen geschriebenes Demonstrationsliedes, Aktionen, Abschied mit Aufruf zur nächsten Klima-Demo.

„Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut“

Die Hauptrede hielt diesmal die zwölfjährige Judith. „Uns ist die Zukunft nicht egal, wie den Erwachsenen“, begann sie und forderte alle auf, nicht wegzuschauen, „bis alle verstanden haben, wie ernst es schon ist. Um das Klima zu schützen, ist jeder Beitrag wichtig.“ Danach bauten sich die Demonstranten mit ihren Schildern und mitgebrachten Lärminstrumenten an der Kirchgasse vor dem Rathaus auf, um jedes vorbeifahrende Fahrzeug krachend zu begrüßen. Dazwischen skandierten sie immer wieder ihren Schlachtruf: „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut.“

„Alles, was durch den Klimawandel stirbt“ verdeutlichten die Kinder, indem sie Leichenumrisse auf den Boden vor dem Rathaus malten. Aber auch Blumen, Insekten und Bienen wurden skizziert. | Bild: Mardiros Tavit

Als Aktion zeichneten die Kinder auf dem Boden des Rathaus-Vorplatzes die Umrisse der Lebewesen, was durch die Folgen des Klimawandels sterben können. Einige Kinder legten sich dabei auf den Boden, die anderen zeichneten deren Umrisse mit Kreide auf das Kopfsteinpflaster. Die Silhouetten sahen aus wie die Leichenumrisse, die die Polizei an Tatorten auf den Boden malt. Aber auch gemalte Blumen, Marienkäfer und Bienen fanden sich.

Überlingen Freitags geschlossen: Arzt demonstriert für das Klima und elektrisiert damit die Netzgemeinde Das könnte Sie auch interessieren

Unterstützung von einigen Eltern

Unterstützung fanden die Klima-Kinder von einigen Eltern und von Brigitte und Thomas Mantel. Die beiden Frickinger Rentner sind als Großeltern in der Bewegung „Parents For Future“ aktiv. „Wir sind stolz auf euch“, stand auf dem Schild von Thomas Mantel. „Eigentlich ist es peinlich, für so etwas Selbstverständliches demonstrieren zu müssen“, meinte Brigitte Mantel. Die Bevölkerung sei schon viel weiter als die Politiker, die eher auf Lobbyisten hörten.

Thomas und Brigitte Mantel unterstützten die Klima-Kinder. | Bild: Mardiros Tavit

In seiner Abschlussrede rief Josua seine Mitstreiter dazu auf, weiterzumachen. Jeder könne was tun – auch im kleinsten Ort. „Wir werden uns nach den Ferien wieder treffen“, sprach ins Megafon. Wo, das sei noch nicht ganz klar. „Vielleicht wieder in Rickenbach, vielleicht in Frickingen oder ganz woanders“, sagte er auf Anfrage.