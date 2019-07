Die Retter und Feuerwehrleute beim Blaulichttag hatten sich am Sonntag gerade im und rund um das Leustetter Naturbad positioniert, da kam ein Gewitter mit Hagelkörnern, groß wie Haselnüsse. Kaum hatten sich Regen und Wind zurückgezogen, lockten lodernde Flammen und jede Menge Rauch in den Badweg. Oberleutnant Roger Weber und sein Kollege Marco Motz demonstrierten, wie es durch brennende Materialien in einem Raum in Verbindung mit entstehenden Rauchgasen, Hitze und durch Sauerstoffentzug zu einer Durchzündung kommen kann. Die beiden Feuerwehrmänner gehören zu einer Abordnung der Schweizer Partnergemeinde Frick, die wegen des 30-jährigen Bestehens der Freundschaft mit dabei ist.

Oberleutnant Roger Weber (rechts) demonstriert eindrücklich, wie schnell sich Haushaltsmittel als Brennstoffe entpuppen. | Bild: Martina Wolters

Lehrreiches Wissen für den Hausgebrauch offerieren die Fricker. Zum Beispiel zeigen sie, wie aus Katzenstreu im Abfalleimer zusammen mit ein paar Tropfen Salatöl ganz schnell ein Zimmerbrand entsteht. Nur kurz hält Weber eine Batterie an ein Stück Stahlwolle und schon geht die in Flammen auf. Der Feuerwehrmann rät dazu, Brände im Haus möglichst mit Hilfe einer Löschdecke zu ersticken und brennendem Metall nie mit Wasser zu Leibe zu rücken. Was sonst geschieht, erleben die erschrockenen Zuseher als Feuerwerk in der Pfanne.

Jannik Löhle (links am Board) und Yanic Le-Riche (rechts) von der DLRG-Salem stellen verschiedene Varianten der Wasserrettung vor. | Bild: Martina Wolters

Während die Wehren aus Frickingen und Frick ihre Vorführutensilien vor dem nächsten Wolkenbruch in Sicherheit bringen, geht es für die wenigen Zuseher mit Rettungs-Demonstrationen der DLRG-Ortsgruppe Salem im Bädle weiter.

Auch der Gurtretter aus Schaumstoff macht es möglich, ansprechbare Personen aus dem Wasser zu retten.Die DLRG-Rettungsschwimmer Yanic Le -Riche(vorne) und sein Kollege Jannik Löhle demonstrieren das. | Bild: Martina Wolters

Jugendleiter Kai Wesle und die Rettungskräfte Jannick Löhle und Yanic Le- Riche erläutern Möglichkeiten, Menschen in Not, aus dem Wasser zu retten. Löhle schwimmt das vermeintliche Opfer (Le-Riche) mit einem surfbrettähnlichen Rettungsboard an. Angekommen, wendet der Lebensretter das Board und legt die Hände des angeblichen Verunfallten darüber. Mit einem Ruck dreht er das Brett zu sich her. Nun liegt Le-Riche oben und kann problemlos transportiert werden. Normalerweise agieren die Ehrenamtler zu zweit, um optimal handeln zu können und sich selbst zu schützen. Hauptsächlich bewegen sie sich bei Rettungsaktionen im Kraulschwimmstil, weil sie so schnell vorwärtskommen.

Treffpunkt der DLRG am Schlosssee

Außerhalb des Blaulichttages finden sich die DLRGler immer am Wochenende und an Feiertagen am Schlosssee ein. Dort unterstützen sie Freibadbetreiber Enno Haß unentgeltlich bei der Badeaufsicht.