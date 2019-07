Frickingen-Leustetten – Jetzt hat auch der Frickinger Ortsteil Leustetten einen eigenen Getränkemarkt: Am morgigen Donnerstag, 11. Juli, feiert der „Metzler Getränkemarkt“, Landstraße 20 gegenüber der Tankstelle, seine Eröffnung. Geplant sind nicht nur eine Produktverkostung, sondern auch ein Feierabendhock ab 18.30 Uhr, den der Musikverein Frickingen begleitet. Vorrangiges Bestreben ist es, das Sortiment an Säften, Wasser, Bier und Wein von regionalen Firmen zu beziehen. „Ich möchte die Vielfalt an Getränken anbieten, die die Region hergibt“, sagt Inhaber Andreas Metzler.

Schon seit vielen Jahren führt Andreas Metzler gemeinsam mit seinen Eltern einen Familienbetrieb in Bodnegg bei Ravensburg mit dem Schwerpunkt Hopfenanbau und Ferienwohnungen, aber auch Brennerei und Branntweinhandel. Im Januar 2011 übernahm Metzler die Firma Alfons Gaugel – Industrieobst und Branntweinhandel im Frickinger Torkelweg. Da Lohnsaft hier verarbeitet wurde, war bereits ein kleineres Sortiment an Säften vorhanden. Der Wunsch nach einer Sortimentserweiterung auf Wasser und Bier war von den Kunden aber immer wieder geäußert worden.

Die Räumlichkeiten in dem Geschäft im Torkelweg waren jedoch beengt und so überlegte Metzler bereits vor vier Jahren, den Laden aufzugeben, anderweitig zu verpachten oder zu investieren, „um sich dauerhaft mit einem eigenen Objekt zu betätigen“. Zudem war auch die Lage etwa für die anliefernden Landwirte im Ortskern von Frickingen beengt, weshalb schon bald der Gedanke nach einer Verlagerung des Betriebes an den Ortsrand wuchs. Der Platz an der Landstraße in Leustetten – gegenüber der Tankstelle – stellte sich sehr schnell als idealer Platz für das Projekt heraus. „Dank der Gemeinde Frickingen konnte ich hier an meinem Wunschstandort das Grundstück erwerben“, erläutert Metzler. Landwirte können hier jetzt einfacher als zuvor ihr Mostobst anliefern. Während der vorjährigen Bauphase wurde bereits Mostobst eingekauft, am 1. März dieses Jahres begann der Umzug nach Leustetten. Seit 2011 ist die Mitarbeiterzahl von einer Mitarbeiterin auf derzeit acht Personen gestiegen.

Der neue 240 Quadratmeter umfassende Getränkemarkt zeichnet sich durch ein schönes Einkaufsambiente aus. Angeboten werden nicht nur Getränke, sondern beispielsweise auch schön verpackte Weinpräsente und ein Verleih von Biertischgarnituren und Gläsern. Das Angebot soll ohnehin in den nächsten Monaten sukzessive ausgeweitet werden, denn Platz ist reichlich vorhanden. „Wir möchten auf unsere Kunden zugehen und ein Gespür dafür entwickeln, was sie möchten“, erläutert Metzler seine Strategie. So kann sich Metzler in der bisher noch ungenutzten Empore vorstellen, beispielsweise Grill- und Schnapsbrennerseminare oder Wein- und Bierverkostungen anzubieten. Allerdings möchte Andreas Metzler nicht, dass seine Kunden eines Tages vor einer riesigen Getränkewand stehen. „Wir brauchen genügend Luft zum Atmen. Ich muss mich hier auch wohlfühlen:“