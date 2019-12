Beim Jahreskonzert des Musikvereins Frickingen in der Graf-Burchhard-Halle gab es eine Premiere: Es war das erste für Peter Schulze in seiner neuen Funktion. Vorsitzender Stefan Kunle sagte: „Zum Jahresbeginn hat Peter Schulze sein geliebtes Horn beiseitegelegt und das Dirigat bei uns im Musikverein Frickingen übernommen.“

Freundschaftskapellen zu Gast

Neben den vielen Besuchern konnte Kunle Bürgermeister Jürgen Stukle, Gemeinderäte und Ronny A. Knepple, den Bezirksvorsitzenden des Blasmusikverbands Bodenseekreis, sowie Ehrenmitglieder des Musikvereins begrüßen. Vertreter der Freundschaftskapellen Harmoniemusik Maingründel und Fiss sowie benachbarter Vereine waren ebenfalls angereist. Zu hören bekamen sie die Arragements „Festival Flourish“, „Zeichen der Zeit“, „Sympatria“, „Celebration and Tribute“, „Voice of the Vikings“, „Hans Zimmer: Movie Milestones“ und „Eighties Flashback“, wie der Musikverein mitteilt.

Nur wenige Wochen zuvor hatten auf derselben Bühne fünf Jugendkapellen versucht, beim Oberschwäbischen Jugendblasmusik-Festival den Besten unter sich zu finden. Der gemeinsamen Jugendkapelle Altheim-Frickingen-Wintersulgen sei der Sieg mit hauchdünnem Vorsprung gelungen, sagte Vereinsvorsitzender Kunle, der dem Dirigententeam, bestehend aus Bruno Groß, Christian Weissenrieder und Felix Lorenz, dankte.

Neu begrüßt wurden Charlotte Müller und Elias Vögtle. Ab sofort gehören sie zum Trompetenregister und werden vielleicht auch irgendwann für ihre Treue zum Musikverein geehrt. So wie an diesem Abend Leonie Geiger, Jana Kretzer, Julia Schwenzig und Yannik Kroschewski für zehn Jahre, Stephanie Straub, Carola Viellieber und Heidi Viellieber-Lorenz für 20 Jahre, Thomas Feiler für 30 Jahre und zehn Jahre Festwirt, Stefan Kunle für 30 Jahre und zehn Jahre Vorsitzender sowie Stefan Kroschewski für 40 Jahre. Bezirksvorsitzender Knepple gratulierte laut Pressetext und Kunle richtete persönliche Worte an die Geehrten. Seinen Dank sprach er ebenso allen Beteiligten aus, die das Jahreskonzert möglich gemacht hätten.