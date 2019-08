von Holger Kleinstück ueberlingen.redaktion@suedkurier.de

Erdiger Blues, heißblütiger Flamenco, swingender Samba und melodiöse Balladen:Das alles ist stets garantiert, wenn Burr und Klaiber auftreten. Auch in Frickingen war das nicht anders, als das Duo auf Einladung des Kulturbeirats der Gemeinde mit Geige, Saxofon und Gitarre neue Klangpfade unter dem beeindruckenden grünen Blätterdach der Kastanie beschritt und mit jeder ihrer von intuitiven Improvisationen charakterisierten Kompositionen überzeugte.

Anfangs war‘s zu laut

Verstörten anfangs noch teilweise zu laute Klänge ein Großteil des Publikums, war das zum Ende des Konzerts längst vergessen. „Die Leute waren glückselig und es war einfach ganz zauberhaft. Zum Schluss gab‘s Jubel allenthalben. Und die Schwarzhörer hatten ein schlechtes Gewissen und haben sogar gespendet“, sagte Winfried Burr auf SÜDKURIER-Nachfrage. Er bezog sich damit augenzwinkernd auf die Gäste der Pizzeria nebenan. „Die Lautsprecher waren bei unserem Soundcheck am Nachmittag auf die herabgelassenen Jalousien des Rathauses ausgerichtet, beim Auftritt lag die nackte Fensterwand uns gegenüber“, erläuterte der in Baienfurt lebende Musiker das anfängliche Soundproblem. „Wir haben das aber Gottseidank gelöst.“

25 bis 30 Auftritte pro Jahr

Durchschnittlich 25 bis 30 Auftritte absolviert das Duo jährlich. Sieben CDs hat es mittlerweile herausgebracht, eine achte ist angedacht. „Die CD-Produktionen müssen wir selbst finanzieren. Aber es wird noch eine kommen“, versprach Burr, den eine markig-erdige und soulgeladene Bluesröhre kennzeichnet. Klaiber wiederum fällt bei seinem Gitarrenspiel durch eine teilweise schier nicht enden wollende Geschwindigkeit und durch atemberaubende Vocalpercussion, auch Beatbox genannt, auf.

Eigene und gecoverte Stücke

Fast alle eigenen und gecoverten Stücke des Duos sind durch intuitive Improvisation charakterisiert. „Wenn wir etwas interpretieren, dann muss das Stück schon etwas sein, wo du spürst, oh, da kann man was draus machen“, erläuterte Burr, der fast immer mit geschlossenen Augen singt und spielt. „Es ist wie ein ganz tiefes Eintauchen in die Musik. Fast wie eine Hypnose“, sagte er. Man habe im Repertoire zwar schon fest strukturierte Stücke, „aber mit Freiraum. Da kann es sein, dass du plötzlich weggetragen wirst in Welten, wo du denkst, das kann gar nicht sein. So spielen zu dürfen, wie das bei mir passiert, ist ein ganz großes Geschenk.“

Und als Geschenk auffassen durften die Konzertgäste den Auftritt des Duos. Nachdem die beiden ihr Publikum mit dem instrumentalen Stück „Alle Zeit der Welt“ in das Hier und befördert hatten, machten sie in „Baisn dais day blues – that‘s Blues“ dem Programmtitel alle Ehre. Später dann ein Dreierpack aus den 1960er Jahren mit „Downtown“ als Instrumental, „Dich gibt‘s nur einmal für mich“ und dem „Kriminaltango“ mit rockingen und swingenden Elementen und abschließendem Schuss. „Ich hab mir dafür extra eine zugelassene Pistole in Überlingen gekauft“, meinte Burr schmunzelnd. Das offizielle Programm endete mit der Jimi-Hendrix-Version von „Hey Joe“ und als Zugabe eine Instrumentalversion des John-Lennon-Evergreens „Imagine“, bei denen das ganze Einfühlungsvermögen des Duos nochmals spürbar und erlebbar wurde. „Der Situation geschuldet ist man gezwungen, Bekanntes zu spielen, um die Leute zu gewinnen. Es war wie eine große Gartenparty“, umriss Winfried Burr den Auftritt unter der Kastanie mit Pizzeriagästen. Ehrliche Musik für Seele, Bauch und Kopf war im Nu vorbei.