Eine 24-jährige Motorradfahrerin überholte auf einem geraden Streckenabschnitt ordnungsgemäß eine aus mehreren Fahrzeugen bestehende Kolonne, als ein 43-Jähriger mit seinem Auto aus der Fahrzeugreihe ausscherte und ebenfalls zum Überholen ansetzte.

Der Mann übersah dabei die in diesem Moment auf gleicher Höhe befindliche Motorradfahrerin und kollidierte mit ihr, woraufhin die 24-Jährige zu Fall kam und in ein angrenzendes Maisfeld geschleudert wurde, berichtet die Polizei. Die Frau musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme war die L 200 bis kurz vor 19 Uhr voll gesperrt, so die Polizei.